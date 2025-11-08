力里圳灌溉屏東平原百周年 縣府邀鳥居信平孫子同慶

1925年日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，如今過了百年圳水仍潺潺流動。慶祝百周年，屏東縣政府今天在春日鄉舉辦「百年力里•遇見你」走讀健走活動，邀請鳥居信平的孫子鳥居徹及400多名民眾，一起見證水圳的百年風華。

二峰圳現已成為屏東縣內知名旅遊景點，除了提供灌溉外，夏日也有許多人前往休憩戲水。同樣由鳥居信平打造力里圳則沒這麼有名，今年正值其百周年，縣府因此擴大慶祝，希望讓更多人認識。

縣長周春米表示，力里圳不僅是重要的水利工程，也是台灣與日本文化歷史的重要牽絆。百年前鳥居信平利用伏流水建設力里圳，迄今仍是屏東農業的重要支柱，縣府因此舉辦系列活動，讓民眾對水資源保育與地方文化更加重視。

水利處表也邀請屏東科技大學名譽教授丁澈士、屏東大學特聘教授林思玲培訓「春日導覽小隊」，希望透過解說與戶外展示，讓民眾深入了解伏流水工程的智慧與生態共融的理念。

活動沿途設置多處導覽站點，導覽員會講解力里溪伏流水圳的歷史與特色，現場也安排文化手作體驗、在地產業市集及趣味問答等活動。春日鄉公所也規畫多項「力里溪伏流水圳創建百周年系列活動」，凝聚社區情感，延續水圳百年精神。