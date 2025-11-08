高市衛生局辦嘉年華會 用行動支持精神康復者

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄舉辦「活力復元・精彩無限」嘉年華會，讓精神康復者與社區交流。圖／高市衛生局提供
為促進精神康復者與社區居民的交流與合作，高雄市衛生局今天在駁二大義公園舉辦「活力復元・精彩無限」嘉年華會活動，邀集高雄市各復健機構、民間團體、社福單位及社會大眾共同參與，現場除了園遊市集，周邊也規劃前進力量拍貼、暖心Free Hug體驗、互動闖關及真人版大富翁等豐富內容，透過多元且富趣味性的活動，了解精神康復者的生活與挑戰，主辦單位希望呼籲大家一起關心精神健康議題，營造一個去汙名化的社會氛圍。

高雄市衛生局黃志中局長指出，精神健康一直是衛生局相當關注的議題，在今年四月也針對「精神衛生法」舉辦研習會議，跨法界與醫界相互學習與交流，一同保障精神病人的權益，守護社會安全。他表示精神康復者復元之路是漫長的，希望能啟發更多人關心康復者需求，鼓勵社會大眾敞開心胸，打破偏見，對精神康復者有更多的理解與包容，共同為他們復歸社區而努力。

高雄舉辦「活力復元・精彩無限」嘉年華會，讓精神康復者與社區交流。圖／高市衛生局提供
