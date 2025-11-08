快訊

金門家扶志工啟動「愛家服務」 助弱勢家庭翻修溫暖小窩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶展愛志工隊與社區夥伴，今天共同啟動「愛家服務」行動，到受扶助學子小愛家進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作，透過實際行動讓他們家中煥然一新。圖／金門家扶中心提供
金門家扶展愛志工隊與社區夥伴，今天共同啟動「愛家服務」行動，到受扶助學子小愛家進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作，透過實際行動讓他們家中煥然一新。圖／金門家扶中心提供

金門家扶中心長期關懷地區經濟弱勢兒少與家庭，不僅提供經濟扶助與教育支持，更重視家庭生活品質的提升，社工在定期訪視中發現，有些家庭因居住空間潮濕、雜物堆積或照明昏暗，影響孩子的生活與學習品質。金門家扶中心今天特別號召家扶展愛志工隊與社區夥伴，共同啟動「愛家服務」行動，到受扶助學童小愛家清潔環境、修繕燈具、粉刷油漆。

此次服務由展愛志工隊隊長莊嘉銘帶領，並邀請金門大學進修部學生會長莊振源與學生們、金門縣青協會總幹事林銘凱共同參與，服務對象為「小愛」一家，據了解，小愛的父親出獄後努力工作，期盼迎接女兒回家團聚，卻因老宅多年未整修，床鋪損壞、牆面斑駁，缺乏讓孩子安心休息的地方。

志工們得知後，立即展開行動，協助清理屋內雜物、修繕燈具、粉刷牆壁，並重新規劃空間，有人專心改善照明、有人負責清掃整理，分工合作、默契十足，經過數小時努力，小愛的房間煥然一新，明亮整潔的空間讓她露出久違笑容。

社工也趁機教導小愛居家整理與垃圾分類的技巧，期盼她能學會自主維護生活環境，讓家的溫暖持續延續，這場愛家行動，不僅翻修了一間老屋，更重建了一個家庭的希望。

金門家扶中心主任洪依帆表示，展愛志工隊成立逾30年，成員來自各行各業，長期秉持助人為樂的信念，協助家扶居家改善、水電修繕、粉刷與收納規劃等任務，「每一次服務，都是為弱勢家庭點亮生活的燈火」。

洪依帆特別感謝所有投入行動的志工夥伴，以及本次捐贈全新床具組的馬佩芬，讓小愛能安穩入睡。她強調，「哪裡有需要，家扶就在那裡。未來我們也會持續陪伴家庭，讓更多孩子在溫暖、安全的環境中成長茁壯。」

金門家扶展愛志工隊與社區夥伴，今天到受扶助學子小愛家進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作。圖／金門家扶中心提供
金門家扶展愛志工隊與社區夥伴，今天到受扶助學子小愛家進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天特別號召家扶展愛志工隊與社區夥伴，共同啟動「愛家服務」行動，到受扶助學子小愛家進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作，透過實際行動讓家中煥然一新。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天特別號召家扶展愛志工隊與社區夥伴，共同啟動「愛家服務」行動，到受扶助學子小愛家進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作，透過實際行動讓家中煥然一新。圖／金門家扶中心提供

