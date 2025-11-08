佛光山國際書展暨蔬食博覽會開幕 53輛書車一字排開好好逛

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會今在佛館大覺堂盛大登場，今年以「天天向上」為主題，串聯好看、好吃、好玩三大亮點，結合書展、蔬食展與親子共學，期望以閱讀、蔬食與文化行動，引領身心共好、智慧向上；場外有來自全國的53輛雲水書車，一字排開，讓小朋友品味書香，另還贈書給40所偏鄉學校。

佛光山自2013年推動書展風氣，從雲水書車走入偏鄉校園，鼓勵孩子閱讀，每年佛館同步舉辦國際書展蔬食博覽會，今年以書展、博覽會全新形式呈現，強調閱讀與生活融合，現場集結出版社、蔬食品牌與文化團體，打造寓教於樂的文化園地。

開幕音樂會由陽明國中及前金國小管樂團演出，佛光山住持心保和尚致詞指出，國際書展蔬食博覽已連續舉辦十多年，此次主軸好看就是提倡讀書智慧來，好吃則引進蔬食顧健康，好玩要讓親子增加共處時光，以文化力量推動善行。

市長陳其邁也出席開幕式提到，佛光山致力於推動偏鄉教育平權，推動蔬食打造綠生活，對環境永續也不餘遺力，不僅跟國際減碳潮流趨勢一致，從內心實踐對萬物惜福的價值觀，對下一代是重要起點。

今年博覽會推出多項主題展覽，包含香港藝術家榮念曾天天向上的雕塑創作，傳達向善向上的閱讀精神，另有佛教海線絲綢之路-新媒體藝術特展、石窟藝術沉浸體驗，展出多件藝術創作，吸引民眾駐足觀賞。

為推廣蔬食永續理念，佛館邀集百家蔬食品牌、地方農創店家進駐，南北兩側風雨長廊也有蔬食市集，倡議蔬食實踐低碳生活。

另更規畫多項親子活動，包括三好兒童體驗館，以及受歡迎的大樹下故事屋，透過國中小校長、老師說故事，互動共讀，戶外也有籠火車與馬車，提供懷舊又新鮮的遊園體驗，還有三好護地球、賓果SDGs、骰出環保等遊戲，讓親子共同學習綠色生活和善念，寓教於樂。