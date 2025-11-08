「大海開吃」首場活動在彌陀漁港登場 陳其邁推虱目魚漁產

高雄「2025大海開吃」系列活動今首站在彌陀漁港舉辦，市長陳其邁邀請民眾前來彌陀採買、品嘗虱目魚，更稱讚去年彌陀漁港總產值約4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，市府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。

陳其邁表示，「大海開吃」的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動。他盛讚彌陀虱目魚與近海「現撈仔」海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常親自前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。

他提到，尤其彌陀的虱目魚可以說是全台灣肉質最鮮美的虱目魚，總產值彌陀漁港大概有4.9億元，其中3.2億元是來自於養殖，1.7億元來自於近海漁獲，如果要享受漁村的寧靜之美跟人情味，還有美麗的夕陽，彌陀漁港可以說是最佳的選擇。

他指出，高雄市府持續推動漁業政策，投入彌陀漁港改建經費，期盼提升漁港設施與產業環境。