快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

鳳凰颱風下周有機會登陸 台電恆春、小琉球加強警備

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台電搶修人員整備防颱的材料及機具。圖／台電提供
台電搶修人員整備防颱的材料及機具。圖／台電提供

鳳凰颱風來勢洶洶，從菲律賓北上，屏東也在警戒區。台電屏東區營業處召開颱風前整備會議，盤點相關人員機具，預計下周一加派人力進駐恆春、小琉球等地區，戒備颱風帶來的電力系統破壞。

屏東區處目前整備搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等待命，並表示台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電。

復電程序將採供電樞紐變電所、主幹線、分歧線的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。搶修進度會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況的民眾多體諒。

屏東區處提醒，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮溼漏電，危及民眾安全。

民眾也要加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。若發生停電事故，可利用網路通報及查詢停復電資訊，或撥打1911客服專線、通報電話08-7322111。

台電搶修人員整備防颱的材料及機具。圖／台電提供
台電搶修人員整備防颱的材料及機具。圖／台電提供

鳳凰颱風 停電 台電

延伸閱讀

鳳凰颱風對流爆發 鄭明典：菲律賓恐大災難 對台威脅1因素稍降低

鳳凰颱風最新路徑曝！可能登陸「中部」 氣象署下周一海警、下周二陸警

怪物級颱風「鳳凰」侵台前有望減弱 他曝3大原因 和護國神山有關

鳳凰颱風最新路徑「登陸西南部」 南北搖滾風雨時程曝

相關新聞

鳳凰颱風下周有機會登陸 台電恆春、小琉球加強警備

鳳凰颱風來勢洶洶，從菲律賓北上，屏東也在警戒區。台電屏東區營業處召開颱風前整備會議，盤點相關人員機具，預計下周一加派人力...

結構疑慮、動線不佳…高雄前鎮水產運銷中心 挨批完工遙遙無期

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心以日本豐洲市場當藍圖，遭審計部檢討多項缺失，議員昨指梁柱接頭不當、裂痕遍布，施...

高雄前鎮漁港近百報廢船有去向！興達海基將轉型 接手旗津拆船業

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員指出，旗津腹地太小、半水半陸地，有汙染海洋疑...

回響／大樹和山光電板遮蔽農路 高市經發局督促業者拆除支架

大樹和山光電場開發案受外界關注，當地農民不滿通往果園的農路上方遭光電板覆蓋，且有殘留支架影響道路通行安全，陳情3年無法解...

昔借軍車送父親就醫 楊肅謙今捐贈金門首輛高頂救護車

金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞，今天捐贈一輛造價520萬元的高規格救護車給消防局，是全縣首輛「高頂救護車」...

受東北季風及颱風影響 綠島、蘭嶼船班8日中午後停駛

受東北季風以及颱風外圍環流影響，船公司公告11月8日（六）早上9時30分台東往綠島開船班正常、早上10時30分綠島開往台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。