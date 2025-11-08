鳳凰颱風下周有機會登陸 台電恆春、小琉球加強警備

鳳凰颱風來勢洶洶，從菲律賓北上，屏東也在警戒區。台電屏東區營業處召開颱風前整備會議，盤點相關人員機具，預計下周一加派人力進駐恆春、小琉球等地區，戒備颱風帶來的電力系統破壞。

屏東區處目前整備搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等待命，並表示台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電。

復電程序將採供電樞紐變電所、主幹線、分歧線的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。搶修進度會受停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況的民眾多體諒。

屏東區處提醒，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮溼漏電，危及民眾安全。