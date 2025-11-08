結構疑慮、動線不佳…高雄前鎮水產運銷中心 挨批完工遙遙無期

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心以日本豐洲市場當藍圖，遭審計部檢討多項缺失，議員昨指梁柱接頭不當、裂痕遍布，施工品質堪憂，恐影響結構安全，攤商都不滿意也不想進駐。海洋局表示，國土管理署回報8月底硬體工程已完工，目前是小部分修正，漁業署近日會再跟攤商溝通。

配合前鎮漁港改造，國土署代辦「多功能水產品運銷中心」統包工程，2022年4月動工至今，尚未啟用。審計部指出，工程未確實掌握並列管追蹤施工進度，延宕完工營運期程，又有部分梁柱接頭施工作業，因施工不當影響結構強度。

議員陳麗娜說，完工日遙遙無期，柱子太多、空間狹窄、排水溝太淺及攤位設計不合理等狀況都沒改善，切割區與販售區分開，顧客買好魚後，攤商要到遠處切割再回來，恐釀糾紛，幾乎所有攤商都不願進駐。

議員黃彥毓說，此中心最大特色是新鮮魚貨拍賣市場，但動線不順、屋頂漏水，攤商對設計很不滿意。

石慶豐解釋，市場外攤商空間原為每格13.5平方公尺，新蓋的運銷中心增加至16平方公尺，預計將有250攤商移入；6年前規畫情況與現在確實不太一樣，會勘及協調總計18次，7大樣態的建議方案已彙報給漁業署。