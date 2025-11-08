聽新聞
0:00 / 0:00

結構疑慮、動線不佳…高雄前鎮水產運銷中心 挨批完工遙遙無期

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄報導
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心遭審計部檢討工程延宕，2022年4月動工，至今仍未啟用。記者石秀華／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心遭審計部檢討工程延宕，2022年4月動工，至今仍未啟用。記者石秀華／攝影

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心以日本豐洲市場當藍圖，遭審計部檢討多項缺失，議員昨指梁柱接頭不當、裂痕遍布，施工品質堪憂，恐影響結構安全，攤商都不滿意也不想進駐。海洋局表示，國土管理署回報8月底硬體工程已完工，目前是小部分修正，漁業署近日會再跟攤商溝通。

配合前鎮漁港改造，國土署代辦「多功能水產品運銷中心」統包工程，2022年4月動工至今，尚未啟用。審計部指出，工程未確實掌握並列管追蹤施工進度，延宕完工營運期程，又有部分梁柱接頭施工作業，因施工不當影響結構強度。

議員陳麗娜說，完工日遙遙無期，柱子太多、空間狹窄、排水溝太淺及攤位設計不合理等狀況都沒改善，切割區與販售區分開，顧客買好魚後，攤商要到遠處切割再回來，恐釀糾紛，幾乎所有攤商都不願進駐。

議員黃彥毓說，此中心最大特色是新鮮魚貨拍賣市場，但動線不順、屋頂漏水，攤商對設計很不滿意。

石慶豐解釋，市場外攤商空間原為每格13.5平方公尺，新蓋的運銷中心增加至16平方公尺，預計將有250攤商移入；6年前規畫情況與現在確實不太一樣，會勘及協調總計18次，7大樣態的建議方案已彙報給漁業署。

停車問題也令攤商憂心，陳麗娜要求市府重新盤點停車規畫，諸多缺失若未改善完成，不得驗收。石慶豐表示，場內有650個停車位，交通局規畫人車分離，會進一步盤點及調整不便之處。

前鎮漁港多功能水產品運銷中心遭審計部檢討工程延宕，且部分梁柱接頭因施工不當影響結構強度，施工品質堪憂。圖／議員陳麗娜提供
前鎮漁港多功能水產品運銷中心遭審計部檢討工程延宕，且部分梁柱接頭因施工不當影響結構強度，施工品質堪憂。圖／議員陳麗娜提供

前鎮漁港 國土署 停車位 攤商 日本 水產

延伸閱讀

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

高市長初選菊系大將公開挺賴瑞隆 許智傑：有些話聽聽就好

高雄大林蒲遷村在即 居民喊「想當小港人」安置地不換行政區

大林蒲遷村協議價購被指低估 高市府：會依行情調整

相關新聞

結構疑慮、動線不佳…高雄前鎮水產運銷中心 挨批完工遙遙無期

斥資24億元興建的前鎮多功能水產品運銷中心以日本豐洲市場當藍圖，遭審計部檢討多項缺失，議員昨指梁柱接頭不當、裂痕遍布，施...

高雄前鎮漁港近百報廢船有去向！興達海基將轉型 接手旗津拆船業

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員指出，旗津腹地太小、半水半陸地，有汙染海洋疑...

回響／大樹和山光電板遮蔽農路 高市經發局督促業者拆除支架

大樹和山光電場開發案受外界關注，當地農民不滿通往果園的農路上方遭光電板覆蓋，且有殘留支架影響道路通行安全，陳情3年無法解...

昔借軍車送父親就醫 楊肅謙今捐贈金門首輛高頂救護車

金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞，今天捐贈一輛造價520萬元的高規格救護車給消防局，是全縣首輛「高頂救護車」...

受東北季風及颱風影響 綠島、蘭嶼船班8日中午後停駛

受東北季風以及颱風外圍環流影響，船公司公告11月8日（六）早上9時30分台東往綠島開船班正常、早上10時30分綠島開往台...

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員陳麗娜今在議會指出，旗津腹地太小、半水半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。