高雄前鎮漁港近百報廢船有去向！興達海基將轉型 接手旗津拆船業

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員指出，旗津腹地太小、半水半陸地，有汙染海洋疑慮，拆船業不適合在此。海洋局說，依據航港局政策，以後不會繼續在旗津拆船，中央已核定興達海基轉型臨時拆船廠。

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，因旗津區3家修造船廠頻繁作業衍生噪音、汙水及垃圾問題，居民抗議下，從5月停工至10月，另加其他報廢船隻，約百艘漁船暫置前鎮港。

10月20日起，修造船廠陸續恢復船隻拆解作業。議員陳麗娜昨質詢指出，前鎮漁港堆滿報廢船，前陣子秋刀魚出貨導致船隻需要排隊，前鎮港不是堆置港。

陳麗娜強調，旗津不適合拆船，海洋局應承諾「1個月內完成拆除、不得再擾民，未來全面禁止在旗津拆船」，盡速將老舊廢船移往興達海基，恢復前鎮漁港正常運作。

議員蔡金晏說，拆除到一半的漁船必須現地處理，否則移動會產生汙染；漁業對高雄相當重要，百年內不可能消失，但拆船會嚴重汙染海域，應思考設置長久的最終處理場。

海洋局長石慶豐表示，旗津中洲（拆船廠位置）距離住家只隔一條8公尺道路，環境真的不適合，將不再於旗津拆船。此外，興達海基屬於海洋產業專區，行政院已核定7000多平方公尺空間設立臨時拆船廠，2027年完成67艘漁船拆解。