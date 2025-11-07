回響／大樹和山光電板遮蔽農路 高市經發局督促業者拆除支架

大樹和山光電場開發案受外界關注，當地農民不滿通往果園的農路上方遭光電板覆蓋，且有殘留支架影響道路通行安全，陳情3年無法解決。經聯合報系披露後，高市經發局今日協調業者拆除其中一條道路支架，另一上方光電板及支架，將待下周颱風過境無安全疑慮下進行拆除。

和山光電場一期開發區涵蓋多條農路，也是數十名農民前往果園、通行超過半世紀的必經道路，部分農路上方卻長期被光電板及支架覆蓋，農民控業者「占用領空」，不顧農民通行權益。

農民說，農路上方有殘留支架或光電板，大車擔心車頂被勾到，萬一火燒山，消防車也會受阻，希望市府督促業者拆除光電板及支架。

高市經發局表示，經協調，於大樹和山光電基地範圍，針對居民主要反映地其中一條供農民通行道路上方光電板及支架，已於今日（7日）拆除完畢，另一上方光電板及支架將待下周颱風過境無安全疑慮下進行拆除。