昔借軍車送父親就醫 楊肅謙今捐贈金門首輛高頂救護車

金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞，今天捐贈一輛造價520萬元的高規格救護車給消防局，是全縣首輛「高頂救護車」，將配發金城消防分隊。楊笑說，如果未來還有能力，希望能再捐第2輛。眾人報以熱烈掌聲。

金門縣消防局今辦啟用典禮，副縣長李文良主持，典禮中，消防局呂局長英華、義消總隊顏總隊長章團、楊肅謙夫婦與2個女兒，前縣長李炷烽、縣府參議陳祥麟、警察局長黃壬聰、文化局長陳榮昌、前國大代表楊肅元等人都到場，共同見證這輛新車正式投入緊急救護勤務，金門地區緊急醫療救護能量再升級。

李文良表示，楊董夫妻長期投入公益，很受人敬重，這輛救護車不僅是硬體設備的升級，更象徵金門救護量能的全面提升，「希望是用不到，但用到時就能發揮最大作用」。他感謝各界善心人士共同完善金門的防護網絡，讓離島居民的生命安全更有保障。

楊肅謙接受訪問時回憶，年輕時父親生病送醫，常得拜託駐軍阿兵哥借車協助，「那時候要送人去醫院真的很不容易。」這段深刻記憶，成了他多年來回饋社會的起點。他微笑說，「有能力就該為鄉里做點事，做好事、說好話才會有福報。」

談到創業歷程，楊肅謙語氣充滿感恩，他的哥哥15歲便到台南學修機車，民國64年兄弟倆以2萬元創辦「敬業機車行」，從金湖「起家」，71年他到金城自立門戶取名「新敬業」，40多年來一步一腳印走到今日。他感謝陪他打拚多年的太太陳美霞，「男人賺、女人持家，有好的牽手，事業才能穩定。」笑稱這輛救護車是太太的「新歡」，也許未來還會再捐第二部。

這輛高頂救護車不僅外型升級，更是名副其實的「移動急救室」。消防局指出，車內空間寬敞，救護人員可站立進行複雜急救，車內並搭載多項先進設備，包括骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機與影像式喉頭鏡等多項高階醫療設備，造價創消防局救護車捐贈紀錄新高。