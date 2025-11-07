快訊

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女被騙到東京賣淫 外媒：母親疑在台工作

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

昔借軍車送父親就醫 楊肅謙今捐贈金門首輛高頂救護車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞，今天捐贈一輛造價520萬元的高規格救護車給消防局，是全縣首輛「高頂救護車」，將配發金城消防分隊。楊笑說，如果未來還有能力，希望能再捐第2輛。眾人報以熱烈掌聲。

金門縣消防局今辦啟用典禮，副縣長李文良主持，典禮中，消防局呂局長英華、義消總隊顏總隊長章團、楊肅謙夫婦與2個女兒，前縣長李炷烽、縣府參議陳祥麟、警察局長黃壬聰、文化局長陳榮昌、前國大代表楊肅元等人都到場，共同見證這輛新車正式投入緊急救護勤務，金門地區緊急醫療救護能量再升級。

李文良表示，楊董夫妻長期投入公益，很受人敬重，這輛救護車不僅是硬體設備的升級，更象徵金門救護量能的全面提升，「希望是用不到，但用到時就能發揮最大作用」。他感謝各界善心人士共同完善金門的防護網絡，讓離島居民的生命安全更有保障。

楊肅謙接受訪問時回憶，年輕時父親生病送醫，常得拜託駐軍阿兵哥借車協助，「那時候要送人去醫院真的很不容易。」這段深刻記憶，成了他多年來回饋社會的起點。他微笑說，「有能力就該為鄉里做點事，做好事、說好話才會有福報。」

談到創業歷程，楊肅謙語氣充滿感恩，他的哥哥15歲便到台南學修機車，民國64年兄弟倆以2萬元創辦「敬業機車行」，從金湖「起家」，71年他到金城自立門戶取名「新敬業」，40多年來一步一腳印走到今日。他感謝陪他打拚多年的太太陳美霞，「男人賺、女人持家，有好的牽手，事業才能穩定。」笑稱這輛救護車是太太的「新歡」，也許未來還會再捐第二部。

這輛高頂救護車不僅外型升級，更是名副其實的「移動急救室」。消防局指出，車內空間寬敞，救護人員可站立進行複雜急救，車內並搭載多項先進設備，包括骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機與影像式喉頭鏡等多項高階醫療設備，造價創消防局救護車捐贈紀錄新高。

近年消防局積極開源節流、廣邀民間力量挹注，目前已獲企業與宗教團體捐贈救護車5輛，總值逾2千萬元，顯著減輕縣府財政負擔。典禮最後，李文良代表縣府接收象徵性大鑰匙並回贈感謝狀，在鳴笛啟用聲中，這輛高頂救護車正式上路。

金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左一）與夫人陳美霞（左二）今天慷慨捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，由副縣長李文良（右二）代表接收象徵性大鑰匙並回贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左一）與夫人陳美霞（左二）今天慷慨捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，由副縣長李文良（右二）代表接收象徵性大鑰匙並回贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左三）與夫人陳美霞（右二）今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，他的家人也到場共同見證，表達支持。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左三）與夫人陳美霞（右二）今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，他的家人也到場共同見證，表達支持。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，圖為消防局還安排情境秀。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，圖為消防局還安排情境秀。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，車內空間寬敞，人員還可以站立。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，車內空間寬敞，人員還可以站立。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左四）與夫人陳美霞（左三）今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，圖為與會貴賓共同展示車內設備。記者蔡家蓁／攝影
金門知名企業「新敬業機車行」董事長楊肅謙（左四）與夫人陳美霞（左三）今天捐贈一輛造價高達520萬元的高規格救護車給金門縣消防局，圖為與會貴賓共同展示車內設備。記者蔡家蓁／攝影

救護車 金門 機車行

延伸閱讀

金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

第十屆金門文化獎頒獎 4領域獲獎者藝文薪火照亮島嶼風華

金門文化獎10年有成 歷史民俗博物館將設專展

金門長青會聯誼婆婆媽媽旗袍登場 92歲阿嬤表演洋溢正能量

相關新聞

昔借軍車送父親就醫 楊肅謙今捐贈金門首輛高頂救護車

金門「新敬業機車行」董事長楊肅謙與夫人陳美霞，今天捐贈一輛造價520萬元的高規格救護車給消防局，是全縣首輛「高頂救護車」...

受東北季風及颱風影響 綠島、蘭嶼船班8日中午後停駛

受東北季風以及颱風外圍環流影響，船公司公告11月8日（六）早上9時30分台東往綠島開船班正常、早上10時30分綠島開往台...

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員陳麗娜今在議會指出，旗津腹地太小、半水半...

調查陸客金門騎乘電動車為何常違規 縣府推3大安全強化策略

隨著兩岸觀光交流日漸升溫，金門成為陸客自由行與小三通旅客首選的熱門目的地；因具環保、輕便與高機動性等優勢，島上隨處可見微...

高雄「廢土之亂」暫時有解 營建剩餘土石方今可送南星計畫區

高雄「廢土之亂」導致多項工程停擺，臨時土資場又受到地方反彈，在中央與地方協調下，今天開始可以進入高雄港南星計畫區處理，不...

許智傑號召南部7綠委 爭取南台灣24小時機場

民進黨立委許智傑今天和其他6位南部綠委共同表示，要打造南高屏大生活圈，讓區域經濟共榮發展，將聯手為南高屏爭取建設資源，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。