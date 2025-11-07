高雄國際觀光客成長率六都第一 簽署「全球城市觀光聯合宣言」
高雄觀光滿意度連續兩年全國第一、國際觀光客成長率六都第一，觀光局長高閔琳前往韓國釜山出席第一屆「全球城市觀光高峰會」，分享高雄透過重塑城市國際形象、建立城市IP與活動品牌、智慧城市與演唱會經濟、永續生態旅遊及在地文化特色等觀光發展策略，並與14個城市簽署「全球城市觀光聯合宣言」，強化國際競爭力。
高雄在2012年加入「全球城市旅遊振興機構」（TPO），第一屆「全球城市觀光高峰會」（Global City Tourism Summit）」甫於韓國釜山落幕。韓國、日本、法國、丹麥、蒙古、盧安達、土庫曼、馬來西亞、越南、瓜地馬拉等歐美亞非全球13個國家 、22座城市、逾1200人參與。
觀光局長高閔琳上月底出席第一屆「全球城市觀光高峰會」，並代表參與市長圓桌會議，與釜山、日向、哥本哈根、尼斯、烏蘭巴托、亞庇、曼絨、太平、吉佳利、阿什哈巴特等14位市長與城市領袖一同探討地方城市觀光創新策略，會中簽署「全球城市觀光聯合宣言」。
高閔琳表示，今年全球城市旅遊振興機構首度將亞太地區城市觀光交流拓展至全球歐亞非等13個國家、22座城市，活動內容包括專題演講、論壇、巡迴展攤（ROADSHOW）等活動。高雄觀光人次與觀光滿意度連續兩年全國第一、國際觀光客成長率六都第一，並榮獲旅遊媒體與國際訂房平台Agoda、Klook肯定、觀光創新永續與策展行銷榮獲國際大獎等重大成果，會中獲得與會城市高度肯定，有效拓展高雄國際能見度。
據交通部觀光署統計，去年來台韓國旅客100萬人次，來高雄住宿的旅客成長幅度44.52%，居全台之冠。高雄每周逾50班往返韓國首爾、金浦、釜山、濟州島等韓國主要地點，成為韓國遊客冬季避寒首選城市。
