恆春文化中心劇場館15日開幕 萬人牽手護古城

中央社／ 屏東縣7日電

恆春文化中心劇場館將於15日正式啟用，開幕當天將在恆春古城4座城門展開「萬人牽手護古城」行動，東、西、南門各安排演出；紀念建城150週年同時，開啟半島文化新扉頁。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，恆春文化中心繼去年啟用民謠館，新完工的劇場館也將在15日正式啟用。劇場館地下1層、地上5層，規劃670席座位演藝廳、200席視聽室，以及演出排練空間及商業服務空間。

文化處表示，為迎接劇場館開幕，也為今年恆春建城150週年紀念活動迎來另一波亮點，屏東縣政府號召恆春半島學校、民間團體及熱情響應民眾攜手圍繞古城，展開「萬人牽手護古城」行動，展現守護歷史與文化傳承精神。

文化處說明，東門由「優人神鼓」揭開序幕、西門由恆春與滿州民謠團隊吟唱土地記憶、南門由在地音樂創作團體「你太白了去曬黑」唱出老調新聲、北門則由高士古謠隊以排灣古調唱出族群共生之歌，古城共演展現多元共融文化風景。

文化處指出，開幕週六、日晚間6至9時，於恆春古城南門推出光雕展演，結合「山海樂章」交響樂與原住民古謠，以光影與樂章演繹古城150年來歷史風華。劇場館正式開幕後，11月22日至12月27日，連6週安排開幕系列節目，未來結合專業表演、表演創作人才培育，以及全國最南端誠品書店與餐飲空間，成為屏南藝文展演新地標。

文化處提及，恆春文化中心由臺灣新銳建築師獎得主王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，建築整合海洋文化、古蹟等特色元素，以文化港灣為隱喻，曲牆地景式建築外觀與古城牆相互呼應，轉譯出承載多元演藝與文化傳承的船型設計。

