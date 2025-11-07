台電興達電廠9月9爆炸惹民怨 今與消防局合作辦演練

台電興達電廠9月9日晚間發生天然氣洩漏引發爆炸，事故後台電檢討災害應變程序，為防止災害再次上演，今天上午電廠與高雄市消防局合辦緊急應變演練，模擬實際災害情況，期望強化廠區人員災害應變能力，並增加與地方政府及協力廠商的聯防默契。

台電指出，演練依據消防主管機關指導，並參照勞動部緊急應變措施技術指引訂定，演練過程嚴格按照實員、實物、實作方式執行，高度模擬實際災害情況，分為「天然氣洩漏警報」與「洩漏擴大並發生明火閃燃」2階段。

針對第一階段「天然氣洩漏警報」，模擬控制室天然氣偵漏系統發出警報，現場人員立即確認洩漏點位在新一機天然氣處理站後關斷閥法蘭，值班人員同時迅速進行區域封鎖管制，並配合統包聯盟執行預防性降載停機及氣源隔離作業。

第二階段「洩漏擴大並發生明火閃燃」則是進一步演練當偵測器顯示洩漏情況擴大，值班經理立即啟動自衛消防編組，並成立緊急聯防應變組織，第一時間通報消防局，現場模擬發生明火災害情境，除了自衛消防編組的滅火班迅速布置水線噴灑水霧降溫，電廠也隨即向消防局請求支援撲滅明火，確認無復燃風險。

台電強調，演練重點在於建立統一指揮、通訊及資源整合機制，確保電廠、南部施工處及統包聯盟三方的集結應變效率，以及中控室應變與通報流程，由電廠廠長擔任總指揮官，統一調度搶修班、消防班、通報班等單位。