快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

屏東縣運登場 逾1.4萬人競逐31項賽事

中央社／ 屏東縣7日電

第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在屏東縣立田徑場盛大開幕，競賽活動為期3天。今年共有1萬4745人參與，將競逐田徑、羽球、游泳及舉重等31項賽事。

屏東縣長周春米主持開幕典禮表示，縣運是屏東縣最高等級綜合性賽事，孕育出眾多優秀運動選手。今年全國中等學校運動會，屏東勇奪27金、22銀、32銅，總獎牌數名列全國第7名；全國運動會也創下佳績，摘下14金、10銀、7銅並獲頒監察院院長獎。2項全國性賽會均為非六都之冠，可見屏東縣體育發展深厚實力與蓬勃成果。

周春米表示，自民國109年全中運、113年全民運，到即將承辦的116年全國運動會，屏東10年內3度承辦全國性大型綜合運動賽會。未來將持續提供選手優質軟硬體設施及訓練環境，致力培育優秀及具潛力運動選手，邁向國際舞台發展。

屏東縣體育發展中心新聞稿表示，開幕典禮邀請競速溜冰「最速男」郭立陽代表運動員宣誓。郭立陽不僅在世界競速溜冰錦標賽勇奪成人男子200公尺雙人計時賽金牌、寫下台灣第1人紀錄，也在114年全國運個人賽項目摘雙金，激勵在場與會選手挑戰自我極限。

體發中心表示，今年大會主題為「屏星閃耀，拼向高空」，理念取自「屏東之星」，象徵每個屏東運動員都是閃耀星辰，在賽場上綻放屬於自己的光芒，如火箭般衝刺。

運動 周春米

延伸閱讀

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

生活中感受美學 屏東潮好玩幸福村展出「潮怪的異想世界」

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

恆春國中體育館重建動土 預計2027年完工

相關新聞

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員陳麗娜今在議會指出，旗津腹地太小、半水半...

調查陸客金門騎乘電動車為何常違規 縣府推3大安全強化策略

隨著兩岸觀光交流日漸升溫，金門成為陸客自由行與小三通旅客首選的熱門目的地；因具環保、輕便與高機動性等優勢，島上隨處可見微...

高雄「廢土之亂」暫時有解 營建剩餘土石方今可送南星計畫區

高雄「廢土之亂」導致多項工程停擺，臨時土資場又受到地方反彈，在中央與地方協調下，今天開始可以進入高雄港南星計畫區處理，不...

許智傑號召南部7綠委 爭取南台灣24小時機場

民進黨立委許智傑今天和其他6位南部綠委共同表示，要打造南高屏大生活圈，讓區域經濟共榮發展，將聯手為南高屏爭取建設資源，推...

背自製國旗闖金門縣府發傳單 陸男遭強制出境

一名大陸籍盧姓男子昨天上午帶著中華民國與中華人民共和國合成的自製國旗走進金門縣政府，並發送「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾...

拆光電板留支架 高雄大樹農民控「占用領空」

高雄大樹和山光電場案喧騰一時，1期開發區涵蓋多條農路，是通往果園的必經道路，數十名農民行走超過半世紀，但農路上方蓋滿光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。