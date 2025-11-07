高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員陳麗娜今在議會指出，旗津腹地太小、半水半陸地，有汙染海洋疑慮，海洋局應承諾，日後旗津不再拆船。海洋局長石慶豐說，依據航港局政策，以後不會繼續在旗津拆船，中央已核定興達海基轉型臨時拆船廠。

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，因旗津區3家修造船廠頻繁作業衍生噪音、汙水及垃圾問題，居民抗議後停工從5月停工至10月，導致前鎮漁港待拆漁船無處可去，再加上之前報廢船隻，約百艘漁船暫置前鎮港。

在船廠與地方居民協調下，3家修造船廠10月20日起陸續恢復架上船隻拆解作業。議員陳麗娜今天在議會部門質詢指出，前鎮漁港堆滿報廢船， 前陣子秋刀魚出貨導致船隻需要排隊，前鎮港不是堆置港，應發揮漁港該有功能。

陳麗娜認為，「半水半陸」作業會造成海洋汙染，旗津不適合拆船，目前船廠有9艘船待拆，居民抗議後雖暫停，但近期又復工，海洋局應承諾「一個月內完成拆除、不得再擾民，未來全面禁止在旗津拆船」，並盡速將前鎮漁港塞滿的老舊廢船移往興達海基，恢復前鎮漁港正常運作。

海洋局長石慶豐答詢表示，旗津中洲（拆船廠位置）距離民眾住家只隔一條8公尺道路，環境真的不適合，正協調移船至興達海基，未來不再於旗津拆船。