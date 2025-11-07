調查陸客金門騎乘電動車為何常違規 縣府推3大安全強化策略

隨著兩岸觀光交流日漸升溫，金門成為陸客自由行與小三通旅客首選的熱門目的地；因具環保、輕便與高機動性等優勢，島上隨處可見微型電動二輪車，成為陸客首選的交通工具，不過，隨之而來的違規駕駛、未戴安全帽與違停亂象，也讓地方交通與觀光形象蒙上陰影。

為深入了解問題根源，金門縣政府觀光處自本月初啟動「陸客微型電動二輪車問卷調查」，針對入境旅客的租車經驗、交通安全認知與業者教學情形展開訪談，調查地點涵蓋金城市區與多處熱門景點。

調查顯示，九成以上旅客表示曾收到交通安全宣導單或觀看宣導影片，對「金門行車靠右」及「必戴安全帽」等規範已有基本概念。一名來自廈門的張姓旅客表示，「一開始還真怕騎錯邊，還好租車行老闆有提醒，也給我影片看。」但也有部分旅客反映，宣導內容偏重文字與靜態影片，缺乏實際道路教學。來自福州的李小姐說，「看影片很快就忘了，如果能在租車時有人帶著繞一圈示範，會更清楚怎麼騎。」

另有受訪者指出，部分租車行雖有提供安全帽與聯絡電話，但未主動解說換電池與車輛維護方式，讓第一次使用的旅客「不太敢亂摸」。觀光處分析，旅客對金門道路環境、交通號誌及事故處理程序仍有不熟悉之處，尤其法規與中國大陸不同，更容易產生誤判與違規。

針對調查結果，縣府研擬三大改善方向，包括強化入境宣導力度，在碼頭播放多語影音宣導影片，並發放多語交通安全硬卡；建立合法業者名單與稽查制度，要求業者合法合規營業並與旅客簽署租賃契約；持續問卷訪談調查，了解現況並研擬改善策略，確保旅客交通安全。