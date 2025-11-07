快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

高雄簽MOU參與全球長壽城市計畫　因應高齡化挑戰

中央社／ 高雄7日電

高市府參與「全球長壽城市計畫」，將導入英國長壽產業AI科技與經驗。市長陳其邁今天出席合作備忘錄簽署儀式，盼建構高雄長壽城市藍圖，打造「活得更久、活得更好」的健康生活環境。

高雄市長陳其邁與國際創新長壽社企股份有限公司（TICA）董事長施振榮等人，於高雄市政府四維行政中心，出席「全球長壽城市計畫合作備忘錄簽署儀式」。2人於致詞後簽署備忘錄，共同因應高齡化挑戰並打造健康城市。

陳其邁表示，英國國家長壽創新研究中心（NICA）的長壽城市計畫，預計邀全球100個城市參與，希望能藉由平台，整合各部門累積資訊，讓不同國家與地區間共享經驗，資訊得以流通，讓高雄對接國際城市，並貢獻自身經驗與資料，共享資源以促進人類健康。

「人是活的」，陳其邁說，隨年紀增長與差異，資料將有差異，需要追蹤與比較，數據會非常龐大，而過往他在寫論文時，電腦算力不足，進行相關研究分析需耗費大量時間，但當前有人工智慧（AI）及大數據等技術，有利於統整相關資訊，對於預防疾病及促進人類健康將有極大貢獻。

高雄市政府社會局說明，「長壽城市計畫」（Cityof Longevity Programme）於2023年啟動，旨在透過創新行動、社區參與及包容性政策，協助全球城市因應高齡化挑戰。

高市社會局表示，NICA專注於長壽產業AI科技研發及推動跨界合作，與TICA建立策略合作關係，授權TICA承接其專業技術與實務經驗，並讓TICA取得其科技應用軟體在台灣獨家使用權，將以創新科技協助政府、產業與學術界推動長壽產業發展。

陳其邁 高齡化

延伸閱讀

影／陳其邁獲贈阿美族霞披 預告原民「豐潮」8日衛武營登場

高雄豐潮原民節8日衛武營登場 陳其邁邀市民同歡

鄰近台積電園區 高雄59公頃海軍眷村改造風貌煥然一新

陳其邁出席重陽敬老活動 盼打造完善照顧網絡

相關新聞

高雄前鎮漁港報廢船影響作業 海洋局證實興達海基轉型拆船廠

高雄旗津拆船廠因抗議停工半年，前鎮遠洋漁港停放近百艘大釣及魷釣漁船等待拆解，議員陳麗娜今在議會指出，旗津腹地太小、半水半...

調查陸客金門騎乘電動車為何常違規 縣府推3大安全強化策略

隨著兩岸觀光交流日漸升溫，金門成為陸客自由行與小三通旅客首選的熱門目的地；因具環保、輕便與高機動性等優勢，島上隨處可見微...

高雄「廢土之亂」暫時有解 營建剩餘土石方今可送南星計畫區

高雄「廢土之亂」導致多項工程停擺，臨時土資場又受到地方反彈，在中央與地方協調下，今天開始可以進入高雄港南星計畫區處理，不...

許智傑號召南部7綠委 爭取南台灣24小時機場

民進黨立委許智傑今天和其他6位南部綠委共同表示，要打造南高屏大生活圈，讓區域經濟共榮發展，將聯手為南高屏爭取建設資源，推...

背自製國旗闖金門縣府發傳單 陸男遭強制出境

一名大陸籍盧姓男子昨天上午帶著中華民國與中華人民共和國合成的自製國旗走進金門縣政府，並發送「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾...

拆光電板留支架 高雄大樹農民控「占用領空」

高雄大樹和山光電場案喧騰一時，1期開發區涵蓋多條農路，是通往果園的必經道路，數十名農民行走超過半世紀，但農路上方蓋滿光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。