快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄「廢土之亂」暫時有解 營建剩餘土石方今可送南星計畫區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻關心治水預算會受財劃法影響補助減少，滯洪池還會有土方去化不易、處理費高漲等問題。圖／取自高雄市議會
高雄市議員林智鴻關心治水預算會受財劃法影響補助減少，滯洪池還會有土方去化不易、處理費高漲等問題。圖／取自高雄市議會

高雄「廢土之亂」導致多項工程停擺，臨時土資場又受到地方反彈，在中央與地方協調下，今天開始可以進入高雄港南星計畫區整地，公共工程土方優先進場。高市建管處證實，高雄港區可容納300萬公噸營建餘土及有用土壤砂石資源整地，臨時土石方暫置場持續評估中。

美濃大峽谷事件後，高雄嚴查營建剩餘土流竄農地，導致公共工程及民間建案土方無處可去。高市府研擬在北高雄開闢7處公辦土資場，陸續引發岡山、燕巢等地居民反彈。

高市議會今日質詢，議員林智鴻關心滯洪池經費與土方去化問題。水利局長蔡長展透露，高雄土方有解，公共工程的土方今起可送港區。

林智鴻說，南星計畫區遊艇區塊有低窪處可回填土方，原則上公共工程土方優先去化，僅約容納3個月產出剩餘土。

立委林岱樺昨日也在臉書透露，高市府與中央合作，高雄市府啟動港區收容方案，公布港區整地收受土石方計畫，有用的土壤砂石資源，可以成為未來港區發展的基礎建設。她也呼籲收容處理的業者，務必落實回收、篩選、分類、加工等再生處理，切勿混入事業廢棄物

工務局建管處說明，依據行政院營建剩餘土石方最終去處規劃方案擬定「高雄市政府工務局辦理高雄市港區整地收受土石方實施計畫」，辦理高雄市港區2025年至2028年收受營建餘土及有用土壤砂石資源整地，啟用後約可收受土方300餘萬方，後續將配合營建剩餘土石方管理自治條例修正，開放後端去化申請管道因應，另外臨時土石方暫置場持續評估中。

美濃大峽谷 砂石 廢棄物

延伸閱讀

影／高雄人孔蓋工人凌晨坐路中檢修 遭轎車撞飛左腳斷骨折

高雄鳳山高級社區連環遇竊 8戶遭偷金飾 保險箱也偷走

影／許智傑爭取高雄市長提名 發豪語「高雄重返世界第三大港」

高雄城市書展11月15日開展 16家獨立書店進駐市圖

相關新聞

高雄「廢土之亂」暫時有解 營建剩餘土石方今可送南星計畫區

高雄「廢土之亂」導致多項工程停擺，臨時土資場又受到地方反彈，在中央與地方協調下，今天開始可以進入高雄港南星計畫區處理，不...

許智傑號召南部7綠委 爭取南台灣24小時機場

民進黨立委許智傑今天和其他6位南部綠委共同表示，要打造南高屏大生活圈，讓區域經濟共榮發展，將聯手為南高屏爭取建設資源，推...

背自製國旗闖金門縣府發傳單 陸男遭強制出境

一名大陸籍盧姓男子昨天上午帶著中華民國與中華人民共和國合成的自製國旗走進金門縣政府，並發送「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾...

拆光電板留支架 高雄大樹農民控「占用領空」

高雄大樹和山光電場案喧騰一時，1期開發區涵蓋多條農路，是通往果園的必經道路，數十名農民行走超過半世紀，但農路上方蓋滿光電...

和山光電場植生覆蓋後仍光禿？ 高市府：車輛已禁入

大樹和山光電場濫墾山林，剷平山頭蓋光電板的空拍畫面引起議論，也讓居民不安。數月來高雄市水利局督促業者辦理植生覆蓋，仍有大...

獨／高雄大樹和山光電場蓋好蓋滿 農民不滿業者「占用領空權」

高雄大樹和山光電場喧騰一時，二期光電已遭能源署撤銷許可。農民陳情一期開發區涵蓋多條農路，也是數十名農民前往果園、通行超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。