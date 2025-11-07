高雄「廢土之亂」暫時有解 營建剩餘土石方今可送南星計畫區

高雄「廢土之亂」導致多項工程停擺，臨時土資場又受到地方反彈，在中央與地方協調下，今天開始可以進入高雄港南星計畫區整地，公共工程土方優先進場。高市建管處證實，高雄港區可容納300萬公噸營建餘土及有用土壤砂石資源整地，臨時土石方暫置場持續評估中。

美濃大峽谷事件後，高雄嚴查營建剩餘土流竄農地，導致公共工程及民間建案土方無處可去。高市府研擬在北高雄開闢7處公辦土資場，陸續引發岡山、燕巢等地居民反彈。

高市議會今日質詢，議員林智鴻關心滯洪池經費與土方去化問題。水利局長蔡長展透露，高雄土方有解，公共工程的土方今起可送港區。

林智鴻說，南星計畫區遊艇區塊有低窪處可回填土方，原則上公共工程土方優先去化，僅約容納3個月產出剩餘土。

立委林岱樺昨日也在臉書透露，高市府與中央合作，高雄市府啟動港區收容方案，公布港區整地收受土石方計畫，有用的土壤砂石資源，可以成為未來港區發展的基礎建設。她也呼籲收容處理的業者，務必落實回收、篩選、分類、加工等再生處理，切勿混入事業廢棄物。

工務局建管處說明，依據行政院營建剩餘土石方最終去處規劃方案擬定「高雄市政府工務局辦理高雄市港區整地收受土石方實施計畫」，辦理高雄市港區2025年至2028年收受營建餘土及有用土壤砂石資源整地，啟用後約可收受土方300餘萬方，後續將配合營建剩餘土石方管理自治條例修正，開放後端去化申請管道因應，另外臨時土石方暫置場持續評估中。