許智傑號召南部7綠委 爭取南台灣24小時機場

民進黨立委許智傑今天和其他6位南部綠委共同表示，要打造南高屏大生活圈，讓區域經濟共榮發展，將聯手為南高屏爭取建設資源，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，呼籲中央在政策規畫時，關注南南台灣觀點與需求，促進南高屏共榮。

許智傑指出，南高屏大生活圈的人口規模已達約540萬人，高雄約270萬、台南約190萬、屏東約80萬，具備形成完整區域經濟圈的條件，能支撐多層次產業結構、擁有充足內需市場，能吸引投資與消費，並形成交通、教育、醫療等大型基礎設施的規模經濟。

許智傑說，今天到場的7位立委是「南高屏Lucky 7」，他們共同呼籲，爭取南台灣24小時機場，目前南台灣機場因為宵禁問題、量體不足、過夜停機坪供不應求、缺乏長程航線、夜間貨運量能有限、航站設施老舊、缺乏多元商業設施等待改善問題，導致發展受到阻礙，然而在南台灣立委努力下，目前飛航33處境外航點，每週飛航398班，分別恢復至108年航點數89%、平均航班數108%，已恢復疫情前的量能。

民進黨立委林俊憲表示，疫情過後，許多鄉親期盼國際航線能盡快復航，因此積極與虎航合作爭取，已成功推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來將拓展更多航點，並針對機場內設施進行改善，與高雄機場共同分擔南台灣的航空運輸量。民進黨立委郭國文表示，台南機場終於也爭取到國際航線，年底可以直飛日本，未來在新機場達成前，會繼續爭取更多不同航線。

邱志偉表示，持續為南台灣空運發展奔走，爭取「新飛機、多航班、增長程」，要求政府提供更多政策誘因，強化南部國際航線能量，落實南北發展均衡，期待高雄機場宵禁問題能獲得轉圜，未來可配合航班時間帶，讓南部民眾能在高雄機場直接啟程，不必再舟車勞頓北上桃園搭機。

伍麗華表示，高雄若能有24小時的國際型機場，將會成為未來南高屏、台東族人及國際旅客的重要交流樞紐。昨天她也陪同巴丹群島省長及副省長拜會高雄市長陳其邁，大家都非常認同巴丹群島包機直航、開放郵輪入港等事宜的相關討論。