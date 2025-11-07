和山光電場植生覆蓋後仍光禿？ 高市府：車輛已禁入

大樹和山光電場濫墾山林，剷平山頭蓋光電板的空拍畫面引起議論，也讓居民不安。數月來高雄市水利局督促業者辦理植生覆蓋，仍有大面積光禿禿，水利局研判光禿的部分，是以往施工機具、工程維護車等行駛路線，造成綠草生長不佳，業者已禁止車輛進入。

和山光電場第1期整地面積19.4公頃、第2期10.5公頃。第2期因滯洪沉砂池未具防洪功效，土砂流出基地以致水土流失，高雄市政府廢止水土保持計畫及施工許可，並要求第2期範圍盡速完成植生覆蓋，另採地方建議，種牧草覆蓋裸露地表。

由於今年6月至9月颱風多次侵襲，泥流溢出，和山光電場山下居民對水土破壞餘悸猶存，紛向議員黃飛鳳反映部分區塊仍沒有植被，黃飛鳳質詢中特別關注。

和山里長吳順治說，山溝兩側沒施作擋土牆，萬一豪雨來襲，鬆軟泥土會流入山溝，山下居民很難安心，另外產業道路也亂七八糟，業者應依2023年說明會承諾，重新鋪設柏油路面。

水利局澄清表示，持續追蹤和山光電場植生情形，目前業者也全面覆蓋草皮。至於被質疑光禿禿的稀疏處，多為過去施工機具、工程維護車等行駛路線，以致綠草生長欠佳，業者已管制車輛進入，經發局也通知業者，加強植生養護。