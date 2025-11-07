拆光電板留支架 高雄大樹農民控「占用領空」

高雄大樹和山光電場案喧騰一時，1期開發區涵蓋多條農路，是通往果園的必經道路，數十名農民行走超過半世紀，但農路上方蓋滿光電板和金屬支架。農民控業者「占用領空」，大車通行時怕車頂被勾到，萬一發生颱風或火燒山，也不利消防車通行，將危及安全，要求市府督促業者盡速拆除。

經發局長廖泰翔說，最近他去案場會勘，發現路邊堆置的太陽能板、管線及鋼構素材超出範圍，已要求業者兩周內清除。此外，案場內農路非既成道路，光電板支架高度約2公尺至3公尺，考量結構安全沒拆，將會同自來水公司第七區管理處了解農民需求，並與廠商對接討論。

和山光電場占地51公頃，2022年取得內政部核准變更事業用地，2023年9月經濟部核定光電施工許可，然因業者在未核准區域施工，及未落實水土保持計畫，能源署今年6月已撤銷第2期光電許可。

不過和山光電場1期園區蓋好蓋滿，連農民通往荔枝園的農路上方也鋪滿光電板，經陳情才陸續拆除。農民說，雖然農路上的光電板已拆除不少，支架卻不拆，萬一颱風來襲吹倒，車子會無法通行，火燒山時消防車也上不去，此事已陳情3年，不知要拖到何時才處理？

和山里長吳順治說，光電場前身是軍方靶場，1965年的空拍圖已有農路，對農民而言是既成道路。附近曾發生火燒山，不能掉以輕心。議員黃飛鳳表示，1期園區尚未取得電業執照送電，她去光電場會勘7次，都無法解決支架問題，主管機關不能一直放著不管，她會在議會持續監督下去。