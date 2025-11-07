聽新聞
背自製國旗闖金門縣府發傳單 陸男遭強制出境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門一名大陸籍盧姓男子昨天上午9點30分，帶著自製旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始發訴求「兩岸統一」的傳單。圖／民眾提供
金門一名大陸籍盧姓男子昨天上午9點30分，帶著自製旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始發訴求「兩岸統一」的傳單。圖／民眾提供

一名大陸籍盧姓男子昨天上午帶著中華民國與中華人民共和國合成的自製國旗走進金門縣政府，並發送「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾一陣騷動，後經移民署專勤隊偵訊，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例於下午遭強制出境，管制2年內不得來台。

一名目擊民眾表示，大陸男子9點30分進入縣府大門，開始大灑「兩岸統一」傳單，內容為「統一台灣、中華民和中國、國乃憲源乳母、一中兩朝互統」等文字，且一路從門口灑到各大樓，還稱這次準備500張傳單要來傳達兩岸統一理念，強調這是自己該做的事，隨後就被縣府員工攔下。

盧男被攔後還主動請警衛叫警察表示可以配合作筆錄，他自稱是50多歲是湖北人，5日來金門小三通自由行就住在金城民宿，他已在廣州、上海完成兩岸統一訴求，台灣是他早就訂好的目標。

現場警員告知恐被遣返，他說「目的達成，無所謂。」

移民署南區事務大隊金門專勤隊長黨昱泰表示，移民署接獲通報後，隨即會同金城分局將他帶回調查，盧男行為明顯屬於「從事與入境許可不符之活動」，違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》昨午強制出境。

金門縣副縣長李文良表示，事件發生時警衛與縣府同仁出面制止，警察也介入處理，縣府為公共機關，嚴禁任何政治性宣傳行為。

