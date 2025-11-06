獨／高雄大樹和山光電場蓋好蓋滿 農民不滿業者「占用領空權」

高雄大樹和山光電場喧騰一時，二期光電已遭能源署撤銷許可。農民陳情一期開發區涵蓋多條農路，也是數十名農民前往果園、通行超過半世紀的必經道路，上方卻被光電板及支架覆蓋，大車擔心車頂被勾到，也不利消防車通行，萬一颱風或火燒山有安全疑慮，要求市府督促業者拆除光電板及支架。

經發局表示，光電場內農路不是既成道路，業者以結構性安全為由保留支架未拆，將去會勘並與農民及自來水公司溝通改善。

和山光電場總面積51公頃，2022年取得內政部核准變更事業用地，2023年9月經濟部核定光電施工許可，高市府廢止第二期水土保持計畫及施工許可。

和山光電一期工程已經興建完工，連農民通往荔枝園的農路上方也蓋滿光電板，部分已拆除，但現場仍遺留支架。農民說，很擔心颱風來襲吹倒支架導致車子無法通行，萬一火燒山消防車也上不去，陳情3年都沒拆，到底要拖到何時才處理？

經發局長廖泰翔表示，案場內農路不是既成道路，光電板支架高度約2公尺至3公尺高；在農民陳情後已經求業者拆除太陽能板，支架未拆是因為業者認為會影響整體結構安全所以保留下來。

和山里長吳順治說明，光電場早年是軍方靶場，1965年空拍圖上已存在農路，對農民而言是既成道路，附近曾發生火燒山，不能掉以輕心。議員黃飛鳳表示，一期園區尚未取得電業執照送電，她去光電場會勘7次都無法解決支架問題，主管機關不能一直放著不管，她會持續監督下去。