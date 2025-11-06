快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄大樹和山光電場蓋好蓋滿 農民不滿業者「占用領空權」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大樹和山光電場內的農路上方也鋪滿光電板，業者被要求拆除光電板後卻留下支架沒拆除，農民擔心大車通行不便，萬一發山林火警消防車根本無法行駛。記者徐白櫻／攝影
大樹和山光電場內的農路上方也鋪滿光電板，業者被要求拆除光電板後卻留下支架沒拆除，農民擔心大車通行不便，萬一發山林火警消防車根本無法行駛。記者徐白櫻／攝影

高雄大樹和山光電場喧騰一時，二期光電已遭能源署撤銷許可。農民陳情一期開發區涵蓋多條農路，也是數十名農民前往果園、通行超過半世紀的必經道路，上方卻被光電板及支架覆蓋，大車擔心車頂被勾到，也不利消防車通行，萬一颱風或火燒山有安全疑慮，要求市府督促業者拆除光電板及支架。

經發局表示，光電場內農路不是既成道路，業者以結構性安全為由保留支架未拆，將去會勘並與農民及自來水公司溝通改善。

和山光電場總面積51公頃，2022年取得內政部核准變更事業用地，2023年9月經濟部核定光電施工許可，高市府廢止第二期水土保持計畫及施工許可。

和山光電一期工程已經興建完工，連農民通往荔枝園的農路上方也蓋滿光電板，部分已拆除，但現場仍遺留支架。農民說，很擔心颱風來襲吹倒支架導致車子無法通行，萬一火燒山消防車也上不去，陳情3年都沒拆，到底要拖到何時才處理？

經發局長廖泰翔表示，案場內農路不是既成道路，光電板支架高度約2公尺至3公尺高；在農民陳情後已經求業者拆除太陽能板，支架未拆是因為業者認為會影響整體結構安全所以保留下來。

和山里長吳順治說明，光電場早年是軍方靶場，1965年空拍圖上已存在農路，對農民而言是既成道路，附近曾發生火燒山，不能掉以輕心。議員黃飛鳳表示，一期園區尚未取得電業執照送電，她去光電場會勘7次都無法解決支架問題，主管機關不能一直放著不管，她會持續監督下去。

廖泰翔強調，他最近有去案場會勘，發現路邊堆置的太陽能板、管線及鋼構素材超出範圍，要求業者兩周內清除，以免影響道路及景觀；光電場的地主是自來水公司，會會同水公司了解農民需求，並與廠商對接討論。

大樹和山光電場內有多條農路，數十名農民必須經由農路抵達果園，不料農路上方也鋪蓋光電板，農民形容這是「占用領空權」。記者徐白櫻／攝影
大樹和山光電場內有多條農路，數十名農民必須經由農路抵達果園，不料農路上方也鋪蓋光電板，農民形容這是「占用領空權」。記者徐白櫻／攝影

農民 光電板 水公司

延伸閱讀

聯合再生彰濱崙尾東水面型太陽能案場失火 公司澄清：局部電纜線燃燒

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

彰濱光電板起火！他嘆「這一天終於來了」 消防局籲加強系統檢修防短路

影／彰濱海上冒濃煙 業者否認光電板起火…只是「老鼠咬電纜」

相關新聞

獨／高雄大樹和山光電場蓋好蓋滿 農民不滿業者「占用領空權」

高雄大樹和山光電場喧騰一時，二期光電已遭能源署撤銷許可。農民陳情一期開發區涵蓋多條農路，也是數十名農民前往果園、通行超過...

高雄茄萣「活化國小空間」增設公托中心 呈現海洋文化

高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」，今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源，展現市府照顧偏鄉的行...

災後偏鄉無人機運送藥 屏東16部落評估中…最強鄉長：天氣適合才能飛

今年７月颱風來襲時，屏東縣霧台鄉長巴正義奮勇涉水送藥進入大武部落，被網友稱為「最強鄉長」。也讓相關單位評估無人機災後送藥...

歷史性時刻！澎湖直航馬祖包機啟航 旅客讚「免轉機」超方便

由旅行社業者發起的「澎湖－馬祖包機直航」今天順利首航，班機上午11時40分自澎湖馬公機場起飛，12時40分平安降落馬祖南...

高市衛生局全新教具帶學生化身柯南 推理解謎電子煙危害

防杜菸害殘害未來主人翁，高雄市衛生局推出「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」全新教具，以校園懸疑故事引導學生化身偵探，...

全國義勇消防人員體技能交流 金門義消勇奪3項全國第一

為強化義勇消防人員的救災實戰能力、凝聚團隊精神並促進全國交流，「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」於日前在苗栗縣立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。