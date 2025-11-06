快訊

災後偏鄉無人機運送藥 屏東16部落評估中…最強鄉長：天氣適合才能飛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員黃明賢（右）議會質詢時建議衛生局啟動「無人機送藥」的超前部署，系統性建置飛行設備、操作人力、起降場地在內運送網絡，讓緊急藥品配送不受天候與路況阻斷，左為衛生局長張秀君。記者劉星君／攝影
屏東縣議員黃明賢（右）議會質詢時建議衛生局啟動「無人機送藥」的超前部署，系統性建置飛行設備、操作人力、起降場地在內運送網絡，讓緊急藥品配送不受天候與路況阻斷，左為衛生局長張秀君。記者劉星君／攝影

今年７月颱風來襲時，屏東縣霧台鄉長巴正義奮勇涉水送藥進入大武部落，被網友稱為「最強鄉長」。也讓相關單位評估無人機災後送藥可行性，縣議員黃明賢今議會質詢說，面對偏鄉醫療需要系統性解方。衛生局表示，配合中央推動相關計畫，屏東縣有16部落評估中。

霧台鄉長巴正義說，無人機立意良好，但須在晴空萬里天氣下才能飛行，不是說想飛就能飛。做好防災前整備，提早撤離，能退就退，能撤就撤。上次當下沒有想太多，他也是體育老師，以前也當過鐵人三項選手，若要他再重來一次，他說，應該不會貿然涉險。

屏東縣議會今衛生局、環保局、長照處到議會業務報告與執行。議員黃明賢關注偏鄉醫療面對災害的相關應變，現行需要的是系統性的解方，不是英雄式的救援，透過「整合性的照護服務」與「科技化的緊急配送」雙軌並進，才能真正落實健康平權，讓每一位偏鄉居民，都能擁有安心與尊嚴的醫療保障。

黃明賢建議衛生局啟動「無人機送藥」的超前部署，系統性建置飛行設備、操作人力、起降場地在內運送網絡，讓緊急藥品配送不受天候與路況阻斷。他現場也請團隊示範無人機飛行。

屏東縣衛生局表示，配合中央推動「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，盤點偏鄉部落無人機送藥需求，包含來義鄉（來義、義林、中丹林）、春日鄉（士文）、泰武鄉（佳興）、霧台鄉（舊佳暮、大武）、獅子鄉（內文、草埔）、瑪家鄉（涼山、佳義）、牡丹鄉（東源、旭海、高士）、三地門（德文、大社）等16個部落（14個起降點），提報衛福部協助針對縣內道路易中斷地區進行評估，以利未來有需求時就能立即啟動。

衛生局表示，無人機送藥由衛福部統籌，偏鄉如有緊急藥品運送需求，衛福部「無人機支援小組」會啟動救援評估，透過無人機將必要藥品自指定據點空運至偏鄉地區送藥服務。在有護理師駐點村莊，先將藥品送到護理師手中，再由護理師轉交給當地民眾；沒有護理師村莊，藥品會送至指定定點，由衛生所藥師透過視訊方式與民眾完成用藥交付與說明。

衛生局表示，災害管理以防災及離災為優先，災前衛生所針對列管慢性病個案協助慢性用藥整備及掌握慢性病、洗腎及懷孕個案名單，提供當地民政課協助個案撤離危險地區。

屏東縣議員黃明賢今議會質詢時現場也請團隊示範無人機飛行；該無人機是無法送藥的無人機。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉長巴正義今年7月冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，被喻為最強鄉長。圖／霧台鄉長巴正義提供
中央推動「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」。圖／衛福部提供
衛生局 屏東縣 偏鄉

