高雄城市書展11月15日開展 16家獨立書店進駐市圖

第4屆高雄城市書展將於15日開展，活動打造主題展「異地書島」，16間高雄獨立書店進駐總館空調箱展區，將書店氛圍帶入圖書館。此外，書展也策劃7大主題特展，以閱讀作為城市對話的橋梁。

高雄市文化局今天新聞表示，書展以閱讀為城市對話的橋梁，從街巷獨立書店到國際童話，從人權故事到族群語言，邀請市民一同踏上閱讀的航程，從「異地書島：圖書館裡的獨立書店」出發，開啟屬於每名讀者的閱讀行旅。

文化局長王文翠表示，今年書展共規劃7檔主題展覽，內容橫跨人權、獨立書店、多元族群、國際文化與母語傳承等面向。她強調，透過不同文化與議題視角，展現閱讀多樣面貌，書是人與文化之間的橋梁，讓對話與理解不斷延伸。

「我們把書店的精神、氣息與靈魂搬進圖書館，讓讀者不必穿梭巷弄，也能感受到書店的存在感。」高雄市立圖書館館長李金鴦說，主題展「異地書島」邀集16間高雄獨立書店進駐總館空調箱展區，開啟圖書館與書店的新型文化對話。

李金鴦說，今年書展也跨出台灣，展現國際文化的交流與延伸。高市圖與歌德學院（台北）德國文化中心攜手合作，推出國際巡迴展「他們現在還是如此這般地生活著：歐洲視角下的格林童話」。此展集結來自歐洲13國的代表性「格林童話」插畫作品。