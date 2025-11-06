快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄茄萣「活化國小空間」增設公托中心 呈現海洋文化

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源。圖／高雄市社會局提供

高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」，今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源，展現市府照顧偏鄉的行動；公托活化校園低度運用空間，整合學齡前及學齡期之教育資源，讓孩子自嬰幼兒時期即在充滿教育氛圍之環境下扎根，實踐托教一條龍政策。

社會局表示，茄萣區位於北高雄濱海沿岸地區，茄萣成功公共托嬰中心由「財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會」與高市府攜手打造，公托內西側窗外可眺見遼闊的台灣海峽，整體風格呈現茄萣在地豐富的海洋濕地生態文化，提供安心托育、快樂學習、幸福成長的托育環境。

高雄市公共托育機構迄今達67處，提供嬰幼兒平價、優質的托育服務，並延攬民間團體的專業能力，規畫適齡適性的教保課程及親職活動，讓孩子在起點便能感謝民間團隊協助市府推動公共托育政策，實現托教一條龍服務，積極支持幼兒托育服務。得到多元的學習資源，也讓家庭照顧者得到適切的生活平衡。社會局長蔡宛芬表示，

社會局表示，為改善少子化狀況，市府迄今推行多項友善婦嬰政策及措施，從懷孕階段的「好孕行得通－孕產婦乘車券」，到生產後階段的「坐月子到宅服務、生育津貼、育兒津貼及托育補助」等，並持續建設公托、臨托、親子館、共融公園等，使育兒家庭在照顧及經濟方面皆能得到實質之幫助。

其中「孕產婦乘車券」措施今年全面升級電子化，手機使用line掃碼即可申辦，使懷孕婦女能用更便捷之方式享有車資補助。另生育津貼及坐月子到宅服務於今年調整請領資格，降低申請門檻，7月1日以後出生之嬰幼兒，父或母設籍期間規定縮短為10個月；若新生兒為早產兒，可依預產期計算父或母設籍時間，以保障早產兒家庭之權益。

高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源。圖／高雄市社會局提供

托育 社會局 早產兒

延伸閱讀

小巨蛋人氣不敵高雄與大巨蛋 議員促北捷遊憩積極招商拚轉型

涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄 ​

口香糖袋露餡！高雄男車藏槍 竟有4顆已擊發子彈

獨／高雄無人平房起火 滅火後發現90歲老翁無生命跡象

相關新聞

全國義勇消防人員體技能交流 金門義消勇奪3項全國第一

為強化義勇消防人員的救災實戰能力、凝聚團隊精神並促進全國交流，「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」於日前在苗栗縣立...

歷史性時刻！澎湖直航馬祖包機啟航 旅客讚「免轉機」超方便

由旅行社業者發起的「澎湖－馬祖包機直航」今天順利首航，班機上午11時40分自澎湖馬公機場起飛，12時40分平安降落馬祖南...

高雄茄萣「活化國小空間」增設公托中心 呈現海洋文化

高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」，今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源，展現市府照顧偏鄉的行...

高市衛生局全新教具帶學生化身柯南 推理解謎電子煙危害

防杜菸害殘害未來主人翁，高雄市衛生局推出「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」全新教具，以校園懸疑故事引導學生化身偵探，...

墾丁小灣沙灘長期被占用髒亂壞美景 墾管處今鐵腕拆除

墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者占用，搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，日前監察委員考察時要求改善。墾丁國家公園管理處要求承...

「靝埊正炁」潮州主秘王建元寫明年春聯 字體特殊鄉親搶索取

距明年春節還有3個月，屏東縣潮州鎮公所已開始發放春聯。公所主秘王建元今年春節在「百人揮毫」活動寫春聯，受到鄉親歡迎，現已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。