高雄茄萣「活化國小空間」增設公托中心 呈現海洋文化

高雄市社會局在茄萣區成功國小設置「茄萣成功公共托嬰中心」，今日開幕，為偏鄉地區增加公共托育服務資源，展現市府照顧偏鄉的行動；公托活化校園低度運用空間，整合學齡前及學齡期之教育資源，讓孩子自嬰幼兒時期即在充滿教育氛圍之環境下扎根，實踐托教一條龍政策。

社會局表示，茄萣區位於北高雄濱海沿岸地區，茄萣成功公共托嬰中心由「財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會」與高市府攜手打造，公托內西側窗外可眺見遼闊的台灣海峽，整體風格呈現茄萣在地豐富的海洋濕地生態文化，提供安心托育、快樂學習、幸福成長的托育環境。

高雄市公共托育機構迄今達67處，提供嬰幼兒平價、優質的托育服務，並延攬民間團體的專業能力，規畫適齡適性的教保課程及親職活動，讓孩子在起點便能感謝民間團隊協助市府推動公共托育政策，實現托教一條龍服務，積極支持幼兒托育服務。得到多元的學習資源，也讓家庭照顧者得到適切的生活平衡。社會局長蔡宛芬表示，

社會局表示，為改善少子化狀況，市府迄今推行多項友善婦嬰政策及措施，從懷孕階段的「好孕行得通－孕產婦乘車券」，到生產後階段的「坐月子到宅服務、生育津貼、育兒津貼及托育補助」等，並持續建設公托、臨托、親子館、共融公園等，使育兒家庭在照顧及經濟方面皆能得到實質之幫助。