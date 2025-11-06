快訊

歷史性時刻！澎湖直航馬祖包機啟航 旅客讚「免轉機」超方便

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
「澎湖－馬祖包機直航」今天上午順利首航，首發團於南竿北海坑道合影。圖／馬管處提供
「澎湖－馬祖包機直航」今天上午順利首航，首發團於南竿北海坑道合影。圖／馬管處提供

由旅行社業者發起的「澎湖馬祖包機直航」今天順利首航，班機上午11時40分自澎湖馬公機場起飛，12時40分平安降落馬祖南竿機場，滿載70名旅客，為慶祝這項離島交通里程碑，馬祖航空站特別安排壯觀的「水門禮」迎接，象徵澎湖與馬祖這兩座台灣海峽明珠正式以空中航線緊密相連。

此次直航包機由立榮航空執飛，上午9時40分先自南竿起飛載運70名旅客前往澎湖，隨後於11時40分再載客返回馬祖，單程航程僅約60分鐘，讓兩地往來時間大幅縮短，不少旅客直呼「超方便」。

「澎湖－馬祖三天兩夜遊」最大亮點是「免經台北松山轉機」，節省轉乘時間並提升旅遊舒適度，行程推出後隨即報名額滿，顯見市場反應熱烈。據了解，未來將視遊客接受程度，評估明年度續辦包機航線的可行性。

首批搭乘包機的澎湖旅客中，不乏首次造訪馬祖的遊客，澎湖民眾顏小姐與好友林小姐興奮表示，「一直很期待來馬祖看看，有直航班機真的太方便了，相信這會是一趟很特別又開心的旅程！」

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處及連江縣交通旅遊局對此次首航表達熱烈祝賀，並肯定這項由民間業者主動串聯、跨區合作的成果。馬管處表示，這次包機不僅是離島間交通的創舉，更展現觀光圈「由下而上」的整合力量，象徵在地業者正從被動轉為主動，共同為離島觀光注入新能量。

馬管處長洪志光指出，馬祖過去旅遊旺季多集中於春夏「藍眼淚」期間，秋冬淡季則相對冷清；然而此時的馬祖更具靜謐風情與深厚人文底蘊。此次包機選在11月啟航，正是為推動「淡季旅遊」開創新局。馬管處也將持續結合連江縣政府與民間業者力量，推動「四季觀光」與「永續旅遊」，鼓勵旅客體驗馬祖戰地文化、閩東聚落美學、島嶼美食與自然生態步道之美。

此次「馬祖－澎湖包機」成功首航，不僅替澎湖旅客開啟便捷的離島旅遊新選項，也為馬祖觀光業者帶來更多商機，馬管處強調，未來將持續作為在地業者的堅實後盾，促成更多離島觀光圈結盟合作，讓馬祖的戰地風情與澎湖的海洋魅力交織成台灣離島觀光的新亮點。

馬管處表示，馬祖的戰地人文與閩東文化獨樹一格，歡迎民眾來馬祖作客。圖／
馬祖的戰地人文與閩東文化獨樹一格，圖為東莒島燈塔夜景。圖／許釗滂提供
馬祖的戰地人文與閩東文化獨樹一格，圖為東莒島燈塔夜景。圖／許釗滂提供

