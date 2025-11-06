高市衛生局全新教具帶學生化身柯南 推理解謎電子煙危害

防杜菸害殘害未來主人翁，高雄市衛生局推出「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」全新教具，以校園懸疑故事引導學生化身偵探，在推理解謎中認識電子煙危害與法律風險，首波製作500組發至轄區國、高中，鼓勵融入課堂，讓菸害防制教育走入學生生活。

衛生局6日偕同教育局、青年局、毒品防制局發布這套教具，網紅「三個麻瓜」與「TACO老師—墨力全開」也現身試玩。衛福部國健署科長曾伯昌說，一支電子煙的煙彈約含4包紙菸的尼古丁量，青少年「小心危險就在身邊」。

近年電子煙以無害、潮流等錯誤印象滲入校園，在青少年間快速蔓延，形成新的健康破口。衛生局副局長王小星說，電子煙含尼古丁、甲醛、丙烯醛等有害物質，青少年誤以為是水蒸氣，其實仍會成癮。這次教具設計角色互動、情節推理，寓教於樂，讓學生自行揭開電子煙真相，培養拒菸意識、法律認知。

衛生局指這次遊戲內容也融入法規，例如劇中「你一口、我一口」分享電子煙情節，已違反「菸害防制法」，提供菸品者最高可罰25萬元，吸食者也可罰1萬元。

三民家商學生表示，原以為電子煙只是水蒸氣， 沒想到會讓人上癮；左營高中主任教官翁豪將則說，透過遊戲，學生參與度更高、討論更主動。

衛生局表示，「校園迷霧事件簿」可搭配健康教育、生活教育與輔導課程使用，成為校園健康教育的重要推廣工具，後續也將結合新媒體、青創團隊，讓「無菸校園、健康世代」成為青少年願意參與的生活文化。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康