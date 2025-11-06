全國義勇消防人員體技能交流 金門義消勇奪3項全國第一

為強化義勇消防人員的救災實戰能力、凝聚團隊精神並促進全國交流，「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」於日前在苗栗縣立體育場隆重登場，活動由苗栗縣消防局主辦，共設有火災搶救、車禍救援、無人機運用、救護技術與繩索救援等五大競賽項目，金門勇奪3個全國第一名，表現相當亮眼。

金門縣義勇消防總隊自4月中起籌組參賽隊伍，總隊長顏章團主持首次選訓會議後，決定參加「火災搶救」、「緊急救護」及「繩索救援」三項競賽，並於5月起展開密集訓練。

其中，火災搶救項目比照「2025世界警察暨消防員運動會」極限消防員團體賽規則舉辦，包含水帶任務、架梯運送、破壞重物與救援傷患、負重爬梯等四項高強度挑戰，金門代表隊在第一大隊中隊長董明里領軍下，18歲以上與35歲以上組分別歷經半年苦訓，最終奪下35歲以上組全國第一、18歲以上組全國第三的亮眼佳績。其中，王政雄在「破壞重物及救援傷患」、余建南在「水帶任務」項目中皆勇奪全國第一，表現耀眼。

緊急救護組由第四大隊出賽，延續去年全國優等的氣勢，在緊急救護科陳展鵬帶領下，由EMTP教官許凱嵐與王竑指導，選手陣容包括陳良昶、陳孟麒、馬立珏、林華瑩、吳哲宇與呂玥玫，展現專業沉著的救護實力，於交流中再度贏得評審肯定。

繩索救援項目則由第二大隊出戰，副總幹事楊忠典率隊，全心投入指導訓練，金湖分隊陳瑞城擔任管理，蔡承霖擔任總教練，教官團與選手群展現默契與實力，成功完成多項高難度任務，表現出色。