墾丁小灣沙灘長期被占用髒亂壞美景 墾管處今鐵腕拆除

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，墾管處今日上午進行拆除。圖／墾管處提供
墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，墾管處今日上午進行拆除。圖／墾管處提供

墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者占用，搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，日前監察委員考察時要求改善。墾丁國家公園管理處要求承租的墾丁凱撒飯店，今日上午出動機具及人力進行拆除。墾管處表示，未來將輔導業者成立管理組織。

小灣沙灘從2003年開始，就由墾丁凱撒飯店承租管理，不過在凱撒承租前，就已有業者在此經營陽傘租借等服務，凱撒經營後並未被驅趕。不過業者自行在礁石區搭建鐵皮棚架堆放物品，管理不善十分髒亂，破壞小灣國際級沙灘的美景。

日前監察委員進行考察時，發現此突兀狀況後要求限期改善，之後審計部也正式行文要求墾管處有所作為。墾丁凱撒今日上午派出機具及人力進行拆除，墾管處及警方到場維持秩序，業者也主動配合。

業者表示，過去因暫置遊具於礁岩區造成環境髒亂，願配合墾管處整頓，未來會統一收納，不影響沙灘景觀並提升觀光品質。墾管處表示，未來會設置5座篷帳供業者放置器具，後續也會加強巡查，杜絕違規搭建。

墾管處強調，拆除後將輔導業者成立管理組織，規範遊具擺放及營運行為，逐步轉型為符合國際標準的海灘環境。現場已完成初步清理，後續將要求業者保持環境清潔，確保遊客安全。

墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，墾管處今日上午進行拆除。圖／墾管處提供
墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，墾管處今日上午進行拆除。圖／墾管處提供
墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，墾管處今日上午進行拆除。圖／墾管處提供
墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，墾管處今日上午進行拆除。圖／墾管處提供

墾管處 墾丁 沙灘

