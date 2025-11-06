聽新聞
0:00 / 0:00
墾丁小灣沙灘長期被占用髒亂壞美景 墾管處今鐵腕拆除
墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者占用，搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，日前監察委員考察時要求改善。墾丁國家公園管理處要求承租的墾丁凱撒飯店，今日上午出動機具及人力進行拆除。墾管處表示，未來將輔導業者成立管理組織。
小灣沙灘從2003年開始，就由墾丁凱撒飯店承租管理，不過在凱撒承租前，就已有業者在此經營陽傘租借等服務，凱撒經營後並未被驅趕。不過業者自行在礁石區搭建鐵皮棚架堆放物品，管理不善十分髒亂，破壞小灣國際級沙灘的美景。
日前監察委員進行考察時，發現此突兀狀況後要求限期改善，之後審計部也正式行文要求墾管處有所作為。墾丁凱撒今日上午派出機具及人力進行拆除，墾管處及警方到場維持秩序，業者也主動配合。
業者表示，過去因暫置遊具於礁岩區造成環境髒亂，願配合墾管處整頓，未來會統一收納，不影響沙灘景觀並提升觀光品質。墾管處表示，未來會設置5座篷帳供業者放置器具，後續也會加強巡查，杜絕違規搭建。
墾管處強調，拆除後將輔導業者成立管理組織，規範遊具擺放及營運行為，逐步轉型為符合國際標準的海灘環境。現場已完成初步清理，後續將要求業者保持環境清潔，確保遊客安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言