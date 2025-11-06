快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

聽新聞
0:00 / 0:00

「靝埊正炁」潮州主秘王建元寫明年春聯 字體特殊鄉親搶索取

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮公所主秘王建元利用公暇之餘揮毫寫春聯，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所主秘王建元利用公暇之餘揮毫寫春聯，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。記者潘奕言／攝影

距明年春節還有3個月，屏東縣潮州鎮公所已開始發放春聯。公所主秘王建元今年春節在「百人揮毫」活動寫春聯，受到鄉親歡迎，現已有鄉親向他索取明年春聯，他便利用公暇之餘揮毫，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。

王建元國小三年級開始學書法，也曾獲得縣賽冠軍。國中後因課業未繼續學習，但空閒之餘仍會拿出筆墨自娛，並一直維持到現在。除了當成興趣外，若地方寺廟等單位需要寫紅榜等服務，他也會免費幫忙。

他說，今年春節公所舉辦「百人揮毫」活動，免費贈送鄉親春聯，不過因為書法家人數不夠，他便下場「充數」，沒想到竟大受鄉親歡迎，排隊索取人龍長長一列，最終他共寫了500多張春聯。

明年春節還未到，現已有鄉親詢問他「主秘，明年還能不能拿到你的墨寶啊？」為了不讓鄉親失望，並不要讓鄉親等太久，他便開始著手書寫。他寫的春聯也很特別，包括靝埊正炁「天地正氣」、靝（南員）（方便）（財主）「天官賜福」、（青炁）（萬丈）埊（多年）「天長地久」等。

為什麼要寫這麼特別的文字，王建元笑說，因為這樣鄉親才會問，才會印象深刻。他平時也喜歡研究文字，而春聯寫久了，一些詞句及特殊的字也都熟記於心；也有鄉親希望以自己的名字做為春聯藏頭字，他也都能滿足鄉親需求。

王建元說，他不是書法家，只是興趣而已，平日公務繁忙，書法能讓他思緒冷靜下來，也具有療癒作用。很感謝鄉親的熱情，讓他有機會練字，並帶給大家吉利，鄉親只要到公所簽名後就能索取。

屏東縣潮州鎮公所主秘王建元利用公暇之餘揮毫寫春聯，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所主秘王建元利用公暇之餘揮毫寫春聯，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所主秘王建元利用公暇之餘揮毫寫春聯，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所主秘王建元利用公暇之餘揮毫寫春聯，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。記者潘奕言／攝影

春聯 春節 書法家

延伸閱讀

大陸明年春節9天假 史上最長

嘉義市民好福利 黃敏惠編預算明年發送老人千元春節禮金

去年除夕沒放假被轟 明年春節休9天…史上最長 網：很人性

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

相關新聞

墾丁小灣沙灘長期被占用髒亂壞美景 墾管處今鐵腕拆除

墾丁小灣沙灘礁岩區長期遭地方業者占用，搭建鐵皮棚架堆置遊具、陽傘等，日前監察委員考察時要求改善。墾丁國家公園管理處要求承...

「靝埊正炁」潮州主秘王建元寫明年春聯 字體特殊鄉親搶索取

距明年春節還有3個月，屏東縣潮州鎮公所已開始發放春聯。公所主秘王建元今年春節在「百人揮毫」活動寫春聯，受到鄉親歡迎，現已...

苓雅運動園區 主建物持續驗收 逐步改善缺失

高雄市苓雅運動園區今年4月啟用，主體建築被揪出未通過驗收，缺失多、招商掛零，預算已追加1億4千多萬元工程款，仍交出半成品...

黃明志被爆涉網紅謝侑芯命案 金門跨年演出急換人

籌備中的「金彩門耀、喜納滿城」2026金門跨年晚會，原訂邀請馬來西亞歌手黃明志擔綱壓軸演出，但因他近日捲入網紅謝侑芯命案...

高雄幼童肺部感染病危急轉台大...家長求助讓道救護車 網友集氣聲援

高雄一名幼童因嚴重肺部感染、需全程插管並接葉克膜支援，今日晚間自義大醫院轉往台大醫院治療，家屬透過社群平台發文請求協助，...

李政全金門150公里公益行腳 以腳步傳愛、走出人生下半場

為推動公益、回饋社會，「公益愛行腳行動者」李政全自昨日起至8日展開金門150公里徒步行腳，作為「第四屆公益愛行腳．徒步環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。