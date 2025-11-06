聽新聞
0:00 / 0:00
「靝埊正炁」潮州主秘王建元寫明年春聯 字體特殊鄉親搶索取
距明年春節還有3個月，屏東縣潮州鎮公所已開始發放春聯。公所主秘王建元今年春節在「百人揮毫」活動寫春聯，受到鄉親歡迎，現已有鄉親向他索取明年春聯，他便利用公暇之餘揮毫，因字體特殊民眾詢問索取度高，已發出200多張。
王建元國小三年級開始學書法，也曾獲得縣賽冠軍。國中後因課業未繼續學習，但空閒之餘仍會拿出筆墨自娛，並一直維持到現在。除了當成興趣外，若地方寺廟等單位需要寫紅榜等服務，他也會免費幫忙。
他說，今年春節公所舉辦「百人揮毫」活動，免費贈送鄉親春聯，不過因為書法家人數不夠，他便下場「充數」，沒想到竟大受鄉親歡迎，排隊索取人龍長長一列，最終他共寫了500多張春聯。
明年春節還未到，現已有鄉親詢問他「主秘，明年還能不能拿到你的墨寶啊？」為了不讓鄉親失望，並不要讓鄉親等太久，他便開始著手書寫。他寫的春聯也很特別，包括靝埊正炁「天地正氣」、靝（南員）（方便）（財主）「天官賜福」、（青炁）（萬丈）埊（多年）「天長地久」等。
為什麼要寫這麼特別的文字，王建元笑說，因為這樣鄉親才會問，才會印象深刻。他平時也喜歡研究文字，而春聯寫久了，一些詞句及特殊的字也都熟記於心；也有鄉親希望以自己的名字做為春聯藏頭字，他也都能滿足鄉親需求。
王建元說，他不是書法家，只是興趣而已，平日公務繁忙，書法能讓他思緒冷靜下來，也具有療癒作用。很感謝鄉親的熱情，讓他有機會練字，並帶給大家吉利，鄉親只要到公所簽名後就能索取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言