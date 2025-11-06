聽新聞
苓雅運動園區 主建物持續驗收 逐步改善缺失

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄苓雅運動園區建築物，被議員揪出尚未驗收完畢。圖／黃文益服務處提供
高雄苓雅運動園區建築物，被議員揪出尚未驗收完畢。圖／黃文益服務處提供

高雄市苓雅運動園區今年4月啟用，主體建築被揪出未通過驗收，缺失多、招商掛零，預算已追加1億4千多萬元工程款，仍交出半成品，此次還要再追加5200萬元，議員昨要求明確的驗收時程，運發局指已委請新建工程處持續驗收，今年底前逐步改善。

運發局長侯尊堯解釋，跑道、操場、草皮區均已驗收完成，建築物包括看台、辦公室及商店街等仍辦理驗收程序中，已追加預算逐步改善缺失，並推進空間改造。

議員黃文益昨質詢指出，苓雅運動園區改建預算原本編3億700萬元，後續增至4億4900萬元，經實地現勘，可見地面龜裂、壁癌、鋼筋外露、電梯故障，辦公空間僅以木板封閉。園區石籠外牆施工粗糙，恐有安全疑慮。600公尺步道雖是亮點，卻與極限運動場動線重疊，相互干擾，顯然規畫不周。

黃文益也說，此案原本規畫採ROT招商，但建築空間多屬毛胚屋，無業者願意承接，另市府先前允諾設置里民活動中心，也未兌現。他提醒，園區改建總經費已突破5億元，盼能真正完善使用功能，落實招商，更請市府檢討工程品質與驗收流程，避免浪費公帑。

針對招商掛蛋，侯尊堯解釋，因大環境影響，廠商多希望直接與運發局對接，已初步洽談部分業者，待空間改善完成後，進駐意願會大幅提升。

