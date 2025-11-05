黃明志被爆涉網紅謝侑芯命案 金門跨年演出急換人

籌備中的「金彩門耀、喜納滿城」2026金門跨年晚會，原訂邀請馬來西亞歌手黃明志擔綱壓軸演出，但因他近日捲入網紅謝侑芯命案及毒品相關案件，金門縣文化局今日證實，承辦廠商已決定更換表演人選。

金門縣文化局指出，依廠商最初提案，確實安排黃明志在晚會壓軸登台，由於近期媒體報導指出黃明志疑似涉入命案、毒品等爭議事件，雖相關案件仍在馬來西亞司法程序中，為顧及活動整體形象與社會觀感，廠商主動提出以「同檔次歌手」替補，縣府也予以同意。

金門縣文化局長陳榮昌也表示，跨年晚會由文化局主辦、廠商承辦，節目規畫須兼顧地方形象與觀光品牌，藝人如陷爭議，縣府有責任維護活動公信力，相關替換作業將由廠商全權處理，確保晚會照常精彩登場。

據了解，黃明志曾於2021年受金門縣政府觀光處邀請，為金門量身打造1首觀光推廣歌曲《牆外》，當時因歌詞引發不同解讀而掀起兩岸討論，讓金門意外登上輿論焦點，如今因社會事件遭除名，外界估計其失去的跨年演出酬勞估計不少。

