高雄幼童肺部感染病危急轉台大...家長求助讓道救護車 網友集氣聲援

高雄一名幼童因嚴重肺部感染、需全程插管並接葉克膜支援，今日晚間自義大醫院轉往台大醫院治療，家屬透過社群平台發文請求協助，呼籲沿途駕駛避開救護路線，讓醫療團隊能順利轉院。貼文發出後引起關注，短短時間湧入許多網友留言為孩子集氣祈福。

家屬表示，孩子目前病情危急，轉院路途約需3至4小時，感謝醫療團隊全程協助，也感謝社會各界協助開道與關心。

立委柯志恩獲悉消息後，也在留言區回應表示，已請國會同仁協助聯繫警方與相關單位，若有需要將提供進一步協助。柯志恩說，救護路線的暢通攸關生命安全，會全力協助醫療轉運過程順利。