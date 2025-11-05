快訊

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

高雄幼童肺部感染病危急轉台大...家長求助讓道救護車 網友集氣聲援

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

高雄一名幼童因嚴重肺部感染、需全程插管並接葉克膜支援，今日晚間自義大醫院轉往台大醫院治療，家屬透過社群平台發文請求協助，呼籲沿途駕駛避開救護路線，讓醫療團隊能順利轉院。貼文發出後引起關注，短短時間湧入許多網友留言為孩子集氣祈福。

家屬表示，孩子目前病情危急，轉院路途約需3至4小時，感謝醫療團隊全程協助，也感謝社會各界協助開道與關心。

立委柯志恩獲悉消息後，也在留言區回應表示，已請國會同仁協助聯繫警方與相關單位，若有需要將提供進一步協助。柯志恩說，救護路線的暢通攸關生命安全，會全力協助醫療轉運過程順利。

消息曝光後，網友留言區湧入祝福「希望孩子平安、轉危為安」、「祝一切順利、早日康復」、「爸爸媽媽加油，小朋友加油！」、「平安渡過難關，從此健康快樂長大」，留言持續累積中，展現網友齊心祈福加油的溫暖力量。

高雄一名幼童肺部感染，家屬透過社群平台發文請求協助，呼籲沿途駕駛避開救護路線，讓醫療團隊能順利轉院。記者郭韋綺／翻攝
高雄一名幼童肺部感染，家屬透過社群平台發文請求協助，呼籲沿途駕駛避開救護路線，讓醫療團隊能順利轉院。記者郭韋綺／翻攝

柯志恩 團隊

延伸閱讀

高雄市長提早肉搏戰 柯志恩：不相信賴瑞隆會贏邱議瑩20％以上

柯志恩巧遇「高雄十大都市傳說」之首陳財佑 他現在長這樣

影／親赴地檢署！綠營喊美濃大峽谷「自盜自演」 柯志恩怒提告批造謠

遭邱議瑩嗆「收起嘴臉」 柯志恩反問：誰比較尖酸刻薄

相關新聞

高雄幼童肺部感染病危急轉台大...家長求助讓道救護車 網友集氣聲援

高雄一名幼童因嚴重肺部感染、需全程插管並接葉克膜支援，今日晚間自義大醫院轉往台大醫院治療，家屬透過社群平台發文請求協助，...

李政全金門150公里公益行腳 以腳步傳愛、走出人生下半場

為推動公益、回饋社會，「公益愛行腳行動者」李政全自昨日起至8日展開金門150公里徒步行腳，作為「第四屆公益愛行腳．徒步環...

連續8年李能緣再捐百萬醫療儀器給金門醫院 守護鄉親健康

旅台金門鄉親李能緣女士長年心繫家鄉醫療發展，至今已連續8年捐贈醫療儀器給金門醫院，總價值逾新台幣千萬元。今日上午她再度捐...

出門要賭命！屏東1年車禍死傷逾2萬人 議員批「死亡車禍之都」

屏東縣近兩年每年車禍死傷人數逾2萬人，縣議員梁育慈今天質詢指出，屏東縣交通問題嚴重程度到新高點，去年與今年上半年在全國各...

金門賢庵國小幼兒園動土 陳福海：打造孩子快樂成長的起點

金門賢庵國小今天上午舉行「新建幼兒園教學大樓工程」動土典禮，新大樓以營造「家」的景觀意象為設計理念，期望建構一座以孩子為...

人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。