李政全金門150公里公益行腳 以腳步傳愛、走出人生下半場

為推動公益、回饋社會，「公益愛行腳行動者」李政全自昨日起至8日展開金門150公里徒步行腳，作為「第四屆公益愛行腳．徒步環寶島」的前哨站，他今天特別造訪金門生命線協會捐贈善款，象徵每一步都蘊含深厚關懷與社會責任。曾是婚紗業大亨的他表示，從創業到人生歷程，經歷無數挑戰與起伏，如今在人生「下半學期」，希望持續以「走到哪、捐到哪」的理念，讓愛心與腳步同行，喚起更多社會關注與公益行動。

金門生命線榮譽理事長、同時為中山大學管理學院企管博士班（DBA）二年級生的許雪芳今天也到場見證，許雪芳表示，「公益愛行腳」是一場結合運動與公益的徒步壯舉，自中山大學EMBA發起以來已邁入第四屆，活動倡導「走到哪、捐到哪」，每公里對應一定金額，參與者可選擇信任的社福機構捐款，並透過共享平台公開收據，實現善款透明、雙向滾動的公益機制。

許雪芳指出，歷屆「公益愛行腳」成果豐碩，第一屆由隊長陳鄭彥募得1650萬元、第二屆陳建志突破3千萬元、第三屆吳尚謙更達6千萬元，今年第四屆由林治域領隊，將於11月15日自高雄出發、逆時針徒步環島900公里，預計23天走訪全台，目標滾動善款3千萬元，並串聯地方社福團體、校園、企業與醫療資源，展現民間版「大甲媽行腳」的溫暖力量，他們的口號是「公益愛行腳、徒步環寶島、走路捐善款、世界更美好」。

去年退休的李政全，民國82年創立「蘇菲雅婚紗社」，後來擴展到3家門市，目前事業由專業經理人管理；熱愛運動的他透露，過去全力拚事業，直到幾年前參加極地馬拉松賽前健檢，因誤診被告知僅剩半年壽命，生命的突如其來警訊，讓他決定提前退休，重新規劃人生，從此他積極投入運動與公益，將「行腳」視為心靈修行的一部分。

他笑言，「前半生忙著追逐事業，下半生要學會回饋社會。」李政全曾挑戰非洲與戈壁極地馬拉松，全程自背裝備完成賽事；兩年前又因浴室意外昏倒，讓他更體悟生命的脆弱與珍貴。走路讓我重新學會感恩與知足，這次行腳，希望不只是鍛鍊身體，也能讓更多人看到愛的力量。

據了解，李政全本月1日至3日，從馬祖啟程，徒步完成南、北竿約40公里，並捐款1萬元予中華民國唐氏症基金會，支持兒童服務。他透露，之所以選擇從馬祖開始，是因為「台、澎、金、馬」中，馬祖是他從未踏足的地方，「用腳步貼近土地，才能看到最真實的需要」。

接著，他於11月4日至8日規劃走遍金門150公里，完成環島壯舉；之後將於9日至14日前往澎湖，持續推動公益捐款，最終於11月15日至12月7日參與全台環島900公里正式行程。李政全說，這趟「公益行腳」他個人預計徒步走超過1千公里，沿途還將以速寫與油畫記錄所見所感，盼拋磚引玉，鼓勵更多人以行動響應公益。