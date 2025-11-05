澎湖小小波麗士體驗營 助學童體驗及增進識詐防詐

快訊

中央社／ 澎湖縣5日電

澎湖縣警察局小小波麗士體驗營活動，今天安排成功國小師生前往五德人力發展中心參訪，學童對警犬緝毒與指紋採集等體驗最感興趣，頻頻驚呼「好厲害喔」。

小小波麗士體驗營活動10月間辦理首梯次後，各級學校反應熱烈，今天移師至警局五德人力發展中心登場，邀請湖西地區的成功國小師生參與，警局規劃警察工作、道路交通號誌、指紋採集、大型重機試乘及模擬3D酒醉眼鏡、警犬緝毒等實作與體驗，學童都仔細聆聽與操作，反應熱烈，其中對警犬緝毒與指紋採集等體驗最感興趣。

警察局長林温柔客串防詐宣導大使，為學童講授一些識騙防詐基本觀念與手法，並表示，由於詐騙案件仍時有所聞，學童可以把學到的觀念帶回去告訴父母等長輩，以減少被詐與財損的機會。林温柔並致贈小禮物給學童。

林温柔表示，教育是預防犯罪最根本的力量，警察不只是執法者，更是社會安全的守護者。透過學校的教學參訪活動，希望能讓孩子們從小建立正確的法治觀念與自我保護意識，培養遵守交通規則的習慣，並具備防範詐騙的基本能力，也讓警察的角色更貼近社區與校園，未來將與縣府教育處協調各鄉市轄區學校，定期在學期期間安排學童參訪體驗，共同打造安全、友善的學習環境。

