補足缺口 高雄小港醫院121年升格重度級急救醫院

中央社／ 高雄5日電

高市府今天宣布啟動市立小港醫院邁向「重度級急救責任醫院」，將優先強化心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病房將增至55床，預計於121年通過評定。

市立小港醫院委由高醫經營，衛生局與財團法人私立高雄醫學大學今天舉辦記者會。衛生局醫管中心召集人許博欽致詞表示，高雄「重度級急救責任醫院」與台北相比仍有非常大的進步空間，盼能與高醫、市立醫院等合作，整合醫療資源，提升照顧品質。

高雄醫學大學董事長陳建志表示，南高雄人口密集、產業興盛，但重度急救量能相對不足，當重大外傷或中風發生時，患者常須北送，延誤黃金時間。為補足這項關鍵缺口，高醫投入新台幣36億元興建急重症醫療大樓，已於民國112年啟用。

陳建志說，現今全台灣醫療面臨醫師、護理師等專業人力持續流動，要均衡區域醫療並不容易，打造一座「重度級急救責任醫院」不只是硬體設施的投資，更應著重人才培育與留任。高醫醫療體系將與市府攜手扛起南高雄急重症醫療照顧的第一線責任，小港醫院預計121年通過「重度級急救責任醫院」評鑑。

消防局主秘劉一娟表示，市立小港醫院急診量能升級後，將成為南高雄區急救樞紐，也能大幅減輕消防人員的壓力，「過去在前鎮、小港遇到急重症狀況，必須往醫學中心送，消防員在路程中承受莫大壓力。」未來小港醫院通過評鑑後相信能造福更多的民眾。

衛生局長黃志中表示，市立小港醫院急診就診人次為全市第4高，僅次於高雄長庚、高雄榮總、高雄醫學大學附設醫院等3家醫學中心，包括重傷患者就診人次持續成長中，也有由屏東轉診到市立小港醫院的患者。

黃志中說，在地理位置上，小港及林園地區鄰近石化與港區工業區，突發災害與急重症風險高，此外，高雄號稱是國際雙港的城市，雙港就在南高雄，目前南高雄還沒有「重度級急救責任醫院」，相當感謝高醫承擔起這個重擔。

醫學中心 衛生局

