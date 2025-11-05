快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

連續8年李能緣再捐百萬醫療儀器給金門醫院 守護鄉親健康

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
旅台金門鄉親李能緣女士長年心繫家鄉醫療發展，連續8年捐贈醫療儀器予金門醫院，今日她再度捐贈造價約140萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給醫院，金門醫院院長徐德福（左）頒發感謝狀給她，現場氣氛溫馨隆重。記者蔡家蓁／攝影
旅台金門鄉親李能緣女士長年心繫家鄉醫療發展，連續8年捐贈醫療儀器予金門醫院，今日她再度捐贈造價約140萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給醫院，金門醫院院長徐德福（左）頒發感謝狀給她，現場氣氛溫馨隆重。記者蔡家蓁／攝影

旅台金門鄉親李能緣女士長年心繫家鄉醫療發展，至今已連續8年捐贈醫療儀器給金門醫院，總價值逾新台幣千萬元。今日上午她再度捐贈造價約140萬元的「全無線尿路動力檢查儀」，協助金門醫院強化泌尿外科檢查能量，提升地區醫療照護品質，捐贈儀式於金門醫院一樓展演大廳舉行，由院長徐德福代表受贈，現場氣氛溫馨隆重。

徐德福特別代表全體醫護人員，向李能緣表達誠摯謝意，讚許她多年來以實際行動支持家鄉醫療，讓鄉親在地即可享有先進的醫療服務。他說，「提升醫療照護品質一直是金門醫院的重要目標，而引進新型設備是關鍵一環。此次新儀器到位，讓醫師能更精確掌握病患泌尿功能狀況，擬訂合宜治療方案，病患也能免於奔波往返台灣，節省時間與費用。」

金門醫院指出，李能緣自民國107年起陸續捐贈醫療設備，至今已提供18項儀器，涵蓋小兒科、骨科、泌尿外科、心臟血管外科、急診、牙科、神經內科、婦產科等多個科別，受惠病患無數。她以行動回饋家鄉，展現無私的奉獻精神，成為醫療界與地方鄉親心中的典範。

院方表示，此次捐贈的「全無線尿路動力檢查儀」，是泌尿外門診的重要精密設備，可透過測量膀胱與尿道壓力變化、括約肌收縮情形，分析排尿過程中神經與肌肉的協調功能，有助於診斷不穩定性膀胱、神經性膀胱、前列腺肥大、尿失禁等多種泌尿疾病。此儀器能為醫師提供病患生理與解剖結構的精確資訊，協助擬訂後續治療方式，進一步提升醫療品質。

徐德福表示，李能緣女士的善舉不僅體現對家鄉的深厚情感，也激勵醫療團隊持續精進；他引用「工欲善其事，必先利其器」形容這項捐贈的意義，強調醫院將善用這份珍貴資源，持續以病人為中心，守護金門鄉親的健康，並為地區醫療進步注入更多動力。

旅台金門鄉親李能緣女士今再度捐贈造價約140萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給金門醫院，醫院向李能緣女士致上十二萬分的謝意，感謝李能緣長期對家鄉醫療的關注與大力的支持。記者蔡家蓁／攝影
旅台金門鄉親李能緣女士今再度捐贈造價約140萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給金門醫院，醫院向李能緣女士致上十二萬分的謝意，感謝李能緣長期對家鄉醫療的關注與大力的支持。記者蔡家蓁／攝影

金門 病患 醫師

延伸閱讀

金門酒駕致死引關注 警擴大攔檢、民眾拒檢罰18萬

金門賢庵國小新建幼兒園 經費上億估116年完工

金門家暴男屢違反保護令又踹門 檢方火速聲押獲准

金門郵票文物展呈現軍郵僑批 見證110年發展軌跡

相關新聞

出門要賭命！屏東1年車禍死傷逾2萬人 議員批「死亡車禍之都」

屏東縣近兩年每年車禍死傷人數逾2萬人，縣議員梁育慈今天質詢指出，屏東縣交通問題嚴重程度到新高點，去年與今年上半年在全國各...

連續8年李能緣再捐百萬醫療儀器給金門醫院 守護鄉親健康

旅台金門鄉親李能緣女士長年心繫家鄉醫療發展，至今已連續8年捐贈醫療儀器給金門醫院，總價值逾新台幣千萬元。今日上午她再度捐...

金門賢庵國小幼兒園動土 陳福海：打造孩子快樂成長的起點

金門賢庵國小今天上午舉行「新建幼兒園教學大樓工程」動土典禮，新大樓以營造「家」的景觀意象為設計理念，期望建構一座以孩子為...

人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，...

單一入口搞定陳情、申辦與查詢 屏東縣府整合平台正式上線

提升行政透明度，讓民眾快速在網站找到所需服務入口、屏東縣政府打造「陳情入口整合平台」今5日正式上線！民眾從官網單一入口頁...

苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。