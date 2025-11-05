連續8年李能緣再捐百萬醫療儀器給金門醫院 守護鄉親健康

旅台金門鄉親李能緣女士長年心繫家鄉醫療發展，至今已連續8年捐贈醫療儀器給金門醫院，總價值逾新台幣千萬元。今日上午她再度捐贈造價約140萬元的「全無線尿路動力檢查儀」，協助金門醫院強化泌尿外科檢查能量，提升地區醫療照護品質，捐贈儀式於金門醫院一樓展演大廳舉行，由院長徐德福代表受贈，現場氣氛溫馨隆重。

徐德福特別代表全體醫護人員，向李能緣表達誠摯謝意，讚許她多年來以實際行動支持家鄉醫療，讓鄉親在地即可享有先進的醫療服務。他說，「提升醫療照護品質一直是金門醫院的重要目標，而引進新型設備是關鍵一環。此次新儀器到位，讓醫師能更精確掌握病患泌尿功能狀況，擬訂合宜治療方案，病患也能免於奔波往返台灣，節省時間與費用。」

金門醫院指出，李能緣自民國107年起陸續捐贈醫療設備，至今已提供18項儀器，涵蓋小兒科、骨科、泌尿外科、心臟血管外科、急診、牙科、神經內科、婦產科等多個科別，受惠病患無數。她以行動回饋家鄉，展現無私的奉獻精神，成為醫療界與地方鄉親心中的典範。

院方表示，此次捐贈的「全無線尿路動力檢查儀」，是泌尿外門診的重要精密設備，可透過測量膀胱與尿道壓力變化、括約肌收縮情形，分析排尿過程中神經與肌肉的協調功能，有助於診斷不穩定性膀胱、神經性膀胱、前列腺肥大、尿失禁等多種泌尿疾病。此儀器能為醫師提供病患生理與解剖結構的精確資訊，協助擬訂後續治療方式，進一步提升醫療品質。