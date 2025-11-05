出門要賭命！屏東1年車禍死傷逾2萬人 議員批「死亡車禍之都」

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員梁育慈（中）將製作兩張牌子「屏東交通地獄，出門要賭命」，送給警察局長甘炎民（右）與交旅處長黃國維（左），希望兩人放在辦公室，每天想一想，思考一下，怎麼樣來救屏東交通。記者劉星君／攝影
屏東縣近兩年每年車禍死傷人數逾2萬人，縣議員梁育慈今天質詢指出，屏東縣交通問題嚴重程度到新高點，去年與今年上半年在全國各縣市每10萬人事故死亡數，都高居第一，縣府有必要成立專責交通單位，再不正視，屏東恐成「死亡車禍之都」。

縣議會今天警察局、交通旅遊處、傳播暨國際事務處議會業務報告與質詢。梁育慈說，屏東車禍頻傳，從數據來看，今年1到7月每10萬人交通事故死亡數最多縣市就是屏東縣，去年一整年也是，「屏東交通地獄、出門要賭命」，長期受交通問題所苦，也被交通部、審計部糾正改善。

梁育慈說，2023年因車禍死傷人數2萬3199人數字來到新高，去年車禍死傷2萬2666人，「這些數字背後都是一條生命、一個家庭破碎」。

縣警局交通隊分析，近3年屏東縣交通事故死亡人數，2023年，A1車禍（24小時死亡人數）112人，2024年137人，今年1到10月有92人；30日死亡人數部分，2023年210人，2024年214人，今年1到7月則是102人。傷亡率都在36%到34％。統計事故分析，第一就是恍神分心，第二就是無號誌路口，支線道未讓幹線道，第三個就是酒駕。

梁育慈說，縣府交通旅遊處業務範圍廣，觀光建設業務就幾占約8成。交旅處在交通規畫扮演什麼角色？交旅處長黃國維說，負責全縣交通治理，陸海空運輸發展、改善、停車系統，違停等，道安平台會議交旅處擔任秘書組，整合24個局處。另外根據府內分工原則，號誌控制是警察局交通隊執行。標線是由工務處與路權機關中央或鄉鎮公所。

梁育慈指出，屏東縣道路設施、紅綠燈、標驗標誌、停車空間等，都分屬不同機關管轄。應該要有交通專責局處，舉例來說，改正一個路口，紅綠燈找警察局，標線找道路主管機關，停車格找交旅處，這樣制度下，有辦法做全方面交通治理嗎？2022年中央道安會報也提出，縣府應思考成立交通專責單位。

黃國維提到，縣內交通政策規畫，燈號涉及交通流量、流量也涉及道路幾何規畫，又涉及標線標誌，形成循環，若一個中間點控制不好，就會產生不良後遺症。

縣警察局長甘炎民說，防治交通安全縣府團隊努力，車禍死傷數有下降，從執法中發現，從工程、教育、宣導、問題導向方式來變更執法方向，降低交通事故熱點。

議員梁育慈最後將製作兩張牌子「屏東交通地獄，出門要賭命」，送給警察局長與交旅處長，希望兩人放在辦公室，每天想一想，思考一下，怎麼樣來救屏東交通。

屏東縣議員梁育慈今縣議會質詢指出，屏東縣交通問題嚴重程度到新高點，去年與今年上半年在全國各縣市每10萬人事故死亡數，都高居第一，屏東縣政府有必要成立專責交通單位，若再不正視，屏東恐成「死亡車禍之都」。記者劉星君／攝影
屏東縣 交通事故 車禍

