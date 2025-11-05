金門賢庵國小幼兒園動土 陳福海：打造孩子快樂成長的起點

金門賢庵國小今天上午舉行「新建幼兒園教學大樓工程」動土典禮，新大樓以營造「家」的景觀意象為設計理念，期望建構一座以孩子為本的幸福教育新基地，為地方幼教注入嶄新能量，提供更優質、安全且溫馨的學習環境，這項工程也象徵金門幼教發展邁入新里程，工程總經費達1億2275萬9791元，預計116年7月完工。

這項典禮由縣長陳福海主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副議長歐陽儀雄、縣議員董森堡、教育處長黃雅芬、金城鎮長李誠智及地方民意代表、校友、家長會與社區貴賓共同出席，場面隆重熱烈。

活動由賢庵國小胡琴樂團演奏迎賓樂曲揭開序幕，接著賢庵附幼的小朋友以可愛生動的律動舞表演，為新校舍獻上最純真的祝福。

陳福海致詞表示，縣府持續落實「教育優先、城鄉共榮」的施政理念，推動賢庵新村土地重劃與學區新建計畫，完善公共建設、提升教育環境，讓孩子能在安全舒適的校園中學習成長，也減輕家長的育兒負擔。他期許新校舍成為賢庵地區的教育亮點，見證金門幼教品質的再升級。

校長黃芸芸表示，感謝陳福海縣長8年前的遠見，推動「賢庵新村土地重劃」計畫，為地方發展奠定基礎，形成社區與學校共榮的生活圈，也感念歷任校長與地方人士的努力與付出，成就這項希望工程。她形容，未來這棟大樓將是「花園、藝術殿堂與成長搖籃」的結合，充滿陽光、笑聲與探索的能量，期待兩年後完工啟用，成為賢庵地區的新地標與金門幼兒教育的新里程碑。

校方說明，賢庵國小新建幼兒園大樓基地位於運動場與中央廚房之間，樓地板面積1532.43平方公尺，為二層樓「ㄇ字型合院式圓迴廊」建築，總經費1億2275萬9791元，工期620日曆天，預計116年7月完工。