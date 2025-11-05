以人文繪出新航路 菲律賓巴丹群島代表團訪海委會

菲律賓巴丹群島代表團今天到高雄拜會海委會，雙方就重現蘭嶼至巴丹歷史航線，與推動台菲雙邊海洋文化合作進行交流，盼藉文化與教育，建立國際南島語族文化長期合作交流機制。

海洋委員會新聞稿說明，菲律賓巴丹群島省長阿古托（Ronald P. Aguto, Jr.）率代表團，在馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞（Ma. Karina B. Perida-Trayvilla）陪同下拜會海委會，此行延續由原住民族文化事業基金會及文化部共同推動的「海路－南島語族航海計畫」，持續促進台菲友好。

海洋委員會副主委黃向文表示，台菲之間跨越巴士海峽的會晤，是回望歷史及友誼的啟航，未來將持續以人文繪出新航路，開啟台菲友好新里程。

黃向文說，海洋保育同時兼顧永續利用十分重要，而原住民族傳統知識及文化極有助益，希望能透過各式活動突顯並讓更多人了解，「明年6月原住民族文化事業基金會推動的蘭嶼至巴丹島航行計畫令人期待」，盼重建南島語族的文化鏈結。

黃向文提到，蘭嶼雅美（達悟）族人的貝灰等文化活動及傳統知識，蘊藏許多讓海洋資源永續的概念及想法，鼓勵雅美（達悟）族傳統文化與菲律賓持續交流，彼此扶持及尋找在歷史進程中所遺失的文化片段，重新連結血脈與記憶。

巴丹群島省長阿古托表示，巴丹群島是菲律賓最北省份，此行代表守護海洋文化的青少年，基於共同的海洋地理及文化情誼，期待透過文化方面合作，為海洋打造永續未來。

原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯說，蘭嶼雅美（達悟）族人與伊巴丹人共享語言、文化與海洋，彼此有非常緊密的共通性，預計明年6月23日至27日展開蘭嶼至巴丹島傳統航行，以20人拼板舟重現蘭嶼至巴丹的歷史航線。

瑪拉歐斯指出，此計畫象徵跨越300年的文化復航，屆時將由60人分三班接力，橫越巴士海峽，克服黑潮與湧浪，接續祖先的海上之路。

瑪拉歐斯表示，蘭嶼文化訪問團將經歷2天1夜的划行抵達「Basco」港，在港口接受入港儀式，後續成員們將參與巴丹節慶祝活動，透過語言與文化連結，交流重續島嶼間情誼。