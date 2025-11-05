快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

金門賢庵國小新建幼兒園 經費上億估116年完工

中央社／ 金門5日電
金門賢庵國小新建幼兒園教學大樓工程動土典禮5日舉行，工程預計民國116年7月完工；金門縣長陳福海（錢右）等人一同執鏟。中央社
金門賢庵國小新建幼兒園教學大樓工程動土典禮5日舉行，工程預計民國116年7月完工；金門縣長陳福海（錢右）等人一同執鏟。中央社

金門賢庵國小新建幼兒園教學大樓總經費1億2000萬餘元，工程今天動土，估民國116年7月完工。金門縣長陳福海表示，許多國小新建幼兒園、體育館等工程今、明年也將陸續啟動。

賢庵國小今天舉行新建幼兒園教學大樓工程動土典禮，陳福海、金門縣議會副議長歐陽儀雄、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席。

根據賢庵國小新聞資料，此次新建幼兒園教學大樓共2樓，規劃8間教室、廁所、教師辦公室、活動教室等，工程包含設計總經費新台幣1億2275萬9791元，工期620日曆天，預計民國116年7月完工。

陳福海致詞表示，許多工程今年、明年陸續啟動，包括湖埔國小已經標出去工程約1億4000多萬元、金鼎國小新建幼兒園約1億5000萬元、金城國中體育館約7億等。他並向今天到場校長喊話，勇於向議員表達學校需求，「陳福海很想做，但也都是校園裡教職學生的需求。」

陳福海說，財劃法通過後對金門影響很大，「我們為什麼敢花錢？因為財劃法通過後，對金門的財政一定加分」；他也說，除投資硬體，也盼教育處、各校校長與教師能在軟體上打造孩子的友善環境。

賢庵國小校長黃芸芸說，賢庵國小創立於民國40年，幼兒園在66年增設，但因空間限制幼兒園僅有3個班，且未設幼幼班，「以至於在少子化的今天，學校幼生一直流失，所以今天這個建案是所有人的期盼」，期盼2年後新建大樓成為社區新地標，也是金門縣幼兒教育的新里程碑。

幼兒園 金門 陳福海

延伸閱讀

金門郵票文物展呈現軍郵僑批 見證110年發展軌跡

第十屆金門文化獎頒獎 4領域獲獎者藝文薪火照亮島嶼風華

古寧頭戰役76周年首度放假 金防部太武山祭英靈緬懷陣亡將士

金門警局砸9411萬打造現代化新廳舍 綠能警政新地標啟用

相關新聞

金門賢庵國小幼兒園動土 陳福海：打造孩子快樂成長的起點

金門賢庵國小今天上午舉行「新建幼兒園教學大樓工程」動土典禮，新大樓以營造「家」的景觀意象為設計理念，期望建構一座以孩子為...

人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，...

單一入口搞定陳情、申辦與查詢 屏東縣府整合平台正式上線

提升行政透明度，讓民眾快速在網站找到所需服務入口、屏東縣政府打造「陳情入口整合平台」今5日正式上線！民眾從官網單一入口頁...

苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂...

屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花...

高雄輕軌沿線樹木新裝置！AI傾斜儀預警 免樹倒擋列車

高雄市去年因山陀兒颱風造成大量路樹傾倒，尤其輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，影響交通安全，高市捷運局為此在於輕軌沿線大順路段1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。