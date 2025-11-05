金門賢庵國小新建幼兒園 經費上億估116年完工

金門賢庵國小新建幼兒園教學大樓總經費1億2000萬餘元，工程今天動土，估民國116年7月完工。金門縣長陳福海表示，許多國小新建幼兒園、體育館等工程今、明年也將陸續啟動。

賢庵國小今天舉行新建幼兒園教學大樓工程動土典禮，陳福海、金門縣議會副議長歐陽儀雄、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席。

根據賢庵國小新聞資料，此次新建幼兒園教學大樓共2樓，規劃8間教室、廁所、教師辦公室、活動教室等，工程包含設計總經費新台幣1億2275萬9791元，工期620日曆天，預計民國116年7月完工。

陳福海致詞表示，許多工程今年、明年陸續啟動，包括湖埔國小已經標出去工程約1億4000多萬元、金鼎國小新建幼兒園約1億5000萬元、金城國中體育館約7億等。他並向今天到場校長喊話，勇於向議員表達學校需求，「陳福海很想做，但也都是校園裡教職學生的需求。」

陳福海說，財劃法通過後對金門影響很大，「我們為什麼敢花錢？因為財劃法通過後，對金門的財政一定加分」；他也說，除投資硬體，也盼教育處、各校校長與教師能在軟體上打造孩子的友善環境。

賢庵國小校長黃芸芸說，賢庵國小創立於民國40年，幼兒園在66年增設，但因空間限制幼兒園僅有3個班，且未設幼幼班，「以至於在少子化的今天，學校幼生一直流失，所以今天這個建案是所有人的期盼」，期盼2年後新建大樓成為社區新地標，也是金門縣幼兒教育的新里程碑。