高雄「城市嶼浪」市集登場 80組青創攤車齊聚高流

高雄2025「城市嶼浪」市集嘉年華將於15、16日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。高雄市青年局長林楷軒表示，此次集結全台80組人氣攤車，也是青年局輔導青創攤車的成果發表會。

青年局今天新聞稿表示，活動集結全台80組人氣攤車，從異國料理、本地小吃到創意手作、生活選品通通有，還有花蓮夜市王等話題品牌加入行列，邀請民眾相揪來吹海風、聽樂團、嚐美食、抽好康，體驗港都限定青創盛典。

林楷軒表示，透過市集展售、音樂表演、限定商品競賽等多元方式，為品牌增添曝光機會，並展現城市文化與青年創業精神的融合，也讓民眾感受高雄微型創業的實力與品牌背後的故事。

青年局說明，今年市集打造「校園返校日」的氛圍，象徵無論是首度、特邀或長期合作的青創品牌一起回到「夢想的起點」，重溫創業初心與分享成長歷程。活動也舉辦「限定商品競賽」，鼓勵青創品牌以「高雄故事」為靈感，創作出結合城市精神的特色商品。

競賽作品包括「花ㄔ了女孩」以高雄市花木棉花創作出「木棉焰綻 Kapok Flame Blossom」；「HEYSUN」推出印有注音「ㄍㄠㄒㄩㄥˊ」字樣的印花綁帶側背包；「森晴甜坊forêt ensoleillée」以西子灣落日創作的「落日晚霞達克瓦茲」法式甜點；「一樂」推出「鳳梨檸檬豆花」；「集彡行」推出「港魂卷壽」。民眾在12日前可透過「城市嶼浪」官網投票。

此外，活動現場也邀請樂團芒果醬、溫蒂漫步、元宇炘、Juice Boy與高速青春—聽聽就好等輪番開唱。