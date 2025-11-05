快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

高雄「城市嶼浪」市集登場 80組青創攤車齊聚高流

中央社／ 高雄5日電

高雄2025「城市嶼浪」市集嘉年華將於15、16日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。高雄市青年局長林楷軒表示，此次集結全台80組人氣攤車，也是青年局輔導青創攤車的成果發表會。

青年局今天新聞稿表示，活動集結全台80組人氣攤車，從異國料理、本地小吃到創意手作、生活選品通通有，還有花蓮夜市王等話題品牌加入行列，邀請民眾相揪來吹海風、聽樂團、嚐美食、抽好康，體驗港都限定青創盛典。

林楷軒表示，透過市集展售、音樂表演、限定商品競賽等多元方式，為品牌增添曝光機會，並展現城市文化與青年創業精神的融合，也讓民眾感受高雄微型創業的實力與品牌背後的故事。

青年局說明，今年市集打造「校園返校日」的氛圍，象徵無論是首度、特邀或長期合作的青創品牌一起回到「夢想的起點」，重溫創業初心與分享成長歷程。活動也舉辦「限定商品競賽」，鼓勵青創品牌以「高雄故事」為靈感，創作出結合城市精神的特色商品。

競賽作品包括「花ㄔ了女孩」以高雄市花木棉花創作出「木棉焰綻 Kapok Flame Blossom」；「HEYSUN」推出印有注音「ㄍㄠㄒㄩㄥˊ」字樣的印花綁帶側背包；「森晴甜坊forêt ensoleillée」以西子灣落日創作的「落日晚霞達克瓦茲」法式甜點；「一樂」推出「鳳梨檸檬豆花」；「集彡行」推出「港魂卷壽」。民眾在12日前可透過「城市嶼浪」官網投票。

此外，活動現場也邀請樂團芒果醬、溫蒂漫步、元宇炘、Juice Boy與高速青春—聽聽就好等輪番開唱。

青年 品牌 青創

延伸閱讀

稱高雄已從派系走入市民作主 林岱樺：相信賴清德會做到公平初選

駁二動漫祭16位日VOCALOID創作者參戰！前夜DJ活動即日開放預約

代理教師留不住 高雄教育局：114學年度起比照正式教師薪級待遇

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

相關新聞

金門賢庵國小幼兒園動土 陳福海：打造孩子快樂成長的起點

金門賢庵國小今天上午舉行「新建幼兒園教學大樓工程」動土典禮，新大樓以營造「家」的景觀意象為設計理念，期望建構一座以孩子為...

人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，...

單一入口搞定陳情、申辦與查詢 屏東縣府整合平台正式上線

提升行政透明度，讓民眾快速在網站找到所需服務入口、屏東縣政府打造「陳情入口整合平台」今5日正式上線！民眾從官網單一入口頁...

苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂...

屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花...

高雄輕軌沿線樹木新裝置！AI傾斜儀預警 免樹倒擋列車

高雄市去年因山陀兒颱風造成大量路樹傾倒，尤其輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，影響交通安全，高市捷運局為此在於輕軌沿線大順路段1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。