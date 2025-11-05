苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂、壁癌及鋼筋外露、電梯故障，更指出招商停滯，要求市府徹底檢討。運發局坦承仍有不足，將再追加5200萬元改善、推動招商，期望年底前逐步改善。

黃文益今天質詢指出，運動園區原本預算3億700萬元，後續增至4億4900萬元，這是很大的數字，理應可以改造得更好，但實際拍攝現場卻有很大的落差，例如地面龜裂、壁面滲水長壁癌、甚至鋼筋外露，還有電梯故障，工程品質堪慮。

原本園區在功能面規畫具有穿透性、有環景步道，但現在看起來差距甚大，尤其外圍600公尺步道雖是亮點，卻與極限運動場動線重疊，造成民眾散步、跑步與滑板族互相干擾，如果要打造全齡化園區，動線設計應該更周全。

他並說，內部仍有多處空間未隔間，未來要招商，卻要廠商自行隔間裝修，這樣如何吸引投資？市長在4月份公開表示下半年由運發局完成招商，引入飲食休閒業者，但如今園區仍未達條件，招商時程恐怕遙遙無期。

除工程品質、功能落差外，這麼大的運動場，學生、民眾運動流汗後連喝水都不方便，園區裡竟然沒有飲水機，他批評規畫欠缺人性化，此外市府允諾設置里民活動中心，提供周邊兩三個里使用，但現場硬體仍未備妥，恐淪為口頭承諾。

運發局長侯尊堯答詢，目前開放區域均已驗收，但整體建築仍在新工處辦理驗收程序，確實還沒完全通過，他指出，園區功能面仍需強化，尤其是運動賽事空間與商業機制整合度不夠，正持續調整，讓未來辦理賽事更順暢。

侯尊堯提及，原本招商規畫採ROT模式，但因大環境影響，廠商多希望直接與運發局對接，已初步洽談部分業者，待空間改善完成後，進駐意願會大幅提升。至於飲水機設施，他說這牽涉衛生和水質問題，暫不會設置，現已核准廠商申請設置礦泉水販賣機。