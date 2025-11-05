屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花博爭豔館登場，屏東縣政府文化處率領14個在地品牌，以「好屏牌 Pingtung Excellence」首度進駐，將地方文化與生活美學帶上設計舞台，屏東文創邁向全新通路企圖與實力。

文化處表示，「好屏牌」展區概念以四色主視覺象徵屏東多元產業特色，整體空間設計融合購物袋意象，象徵品牌與消費者之間的連結與共享，傳達「選擇、共好」的生活態度。展區以文創風格選物與文化故事並陳的策展手法，呈現屏東品牌如何從土地與產業出發，轉化為兼具設計美學與文化厚度的生活方式。

與品牌橫跨食品、工藝、設計選物，包括小雨果巧克力、TC 巧舖、必勝烘焙研製所、枋寮三魚直賣所、氵延茶知、啡藏潮咖啡、東寶黑豬肉棧、黎記冰糖醬鴨、大埔良作、牛角灣巧克力咖啡農園、墨鏡人生、沐穀曲製菓堂、TAIWAN DYE與格列堂共14個品牌，從屏東在地風味到文化創意的多元層次與發展潛能。

今年Pinkoi Design Fest in Taipei瘋設祭規模再升級，集結台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲等，超過530個設計師品牌齊聚。屏東文創隊以「好屏牌」參與其中，與國內外設計品牌並肩交流，讓屏東在地品牌能以更當代設計語彙走入主流市場，開啟地方品牌與城市設計文化對話的新契機。