快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
經典眷村味「黎記冰糖醬鴨」。圖／屏東縣政府文化處提供
經典眷村味「黎記冰糖醬鴨」。圖／屏東縣政府文化處提供

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花博爭豔館登場，屏東縣政府文化處率領14個在地品牌，以「好屏牌 Pingtung Excellence」首度進駐，將地方文化與生活美學帶上設計舞台，屏東文創邁向全新通路企圖與實力。

文化處表示，「好屏牌」展區概念以四色主視覺象徵屏東多元產業特色，整體空間設計融合購物袋意象，象徵品牌與消費者之間的連結與共享，傳達「選擇、共好」的生活態度。展區以文創風格選物與文化故事並陳的策展手法，呈現屏東品牌如何從土地與產業出發，轉化為兼具設計美學與文化厚度的生活方式。

與品牌橫跨食品、工藝、設計選物，包括小雨果巧克力、TC 巧舖、必勝烘焙研製所、枋寮三魚直賣所、氵延茶知、啡藏潮咖啡、東寶黑豬肉棧、黎記冰糖醬鴨、大埔良作、牛角灣巧克力咖啡農園、墨鏡人生、沐穀曲製菓堂、TAIWAN DYE與格列堂共14個品牌，從屏東在地風味到文化創意的多元層次與發展潛能。

今年Pinkoi Design Fest in Taipei瘋設祭規模再升級，集結台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲等，超過530個設計師品牌齊聚。屏東文創隊以「好屏牌」參與其中，與國內外設計品牌並肩交流，讓屏東在地品牌能以更當代設計語彙走入主流市場，開啟地方品牌與城市設計文化對話的新契機。

文化處表示，透過Pinkoi平台聚集設計消費者與創意社群，讓更多人看見屏東品牌在產品力、設計力與文化力上的整合成果，未來持續推動品牌培力、通路開拓與國際曝光，讓「好屏牌」成為代表南方創意品牌，以設計力為地方文化注入新動能。

強調天然健康的大埔良作老醋酵素。圖／屏東縣政府文化處提供
強調天然健康的大埔良作老醋酵素。圖／屏東縣政府文化處提供
參展品牌「格列堂」手工水果軟糖。圖／屏東縣政府文化處提供
參展品牌「格列堂」手工水果軟糖。圖／屏東縣政府文化處提供
參展品牌「枋寮三魚直賣所」龍骨麵條。圖／屏東縣政府文化處提供
參展品牌「枋寮三魚直賣所」龍骨麵條。圖／屏東縣政府文化處提供
參展品牌「墨鏡人生」。圖／屏東縣政府文化處提供
參展品牌「墨鏡人生」。圖／屏東縣政府文化處提供

設計師 品牌 屏東縣政府

延伸閱讀

禁廚餘養豬日增500噸去化量 彭啓明：擴展生質能、快速堆肥化需1-2年

屏東美和村簡易自來水大腸桿菌超標 7日停水居民跳腳…緊急喊卡

鳳凰颱風估今生成 賈新興：下周二、三可能非常接近台灣

屏東竹田鄉長涉貪停職 文化處副處長代理11/5交接

相關新聞

苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂...

屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花...

高雄輕軌沿線樹木新裝置！AI傾斜儀預警 免樹倒擋列車

高雄市去年因山陀兒颱風造成大量路樹傾倒，尤其輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，影響交通安全，高市捷運局為此在於輕軌沿線大順路段1...

高雄市汙水接管數年增1.7萬戶 巡迴環境教育從小培養下水道知識

高雄市截至今年9月汙水下水道接管用戶數已較去年增加約1.7萬戶，水利局與教育局持續合作，在工程進行中的區域舉辦國小巡迴環...

屏東美和村簡易自來水大腸桿菌超標 7日停水居民跳腳…緊急喊卡

屏東縣環保局今年8月檢測內埔鄉美和村簡易自來水，發現大腸桿菌群超標，要求美和村簡易自來水管委會在11月7日前改善並開罰6...

連接果嶺自然公園！高雄澄清湖園區將建天橋 挨轟摧毀森林

高雄果嶺自然公園和澄清湖園區在市府接管開放後成熱門景點，市府將斥資6千萬元興建人行天橋，但民間團體認為工程將摧毀周邊山坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。