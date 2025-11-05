快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聽新聞
0:00 / 0:00

人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

中央社／ 高雄5日電
高雄市政府衛生局查察網路違規販售及廣告中藥材行為，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，違規在網路上販售而觸法遭罰。（高雄市衛生局提供）中央社
高雄市政府衛生局查察網路違規販售及廣告中藥材行為，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，違規在網路上販售而觸法遭罰。（高雄市衛生局提供）中央社

高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，違規在網路上販售因而觸法遭罰。

衛生局今天發布新聞表示，台灣飲食文化具有食藥同源特色，民眾常將中藥材作為藥膳、食補或香料使用，易誤認為中藥材是食品而隨意在網路上販售，事實上已觸犯「藥事法」規定。

衛生局表示，11件查獲名單，包括違法販售中藥材包括桃膠、丁香、天麻、杜仲、甘草、何首烏、黃耆、紅棗、丹參、人參等品項；衛生局提醒，中藥材屬於藥品，依法不得於網路、電台或電視購物頻道等通路販售，民眾應多留意。

根據衛生福利部中醫藥司公告，可同時提供食品使用的中藥材共計37品項，如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等（詳細名單可查詢衛福部中醫藥司公告：https://gov.tw/qyG）可以食品名義販售外，其餘中藥材飲片如杜仲、桃膠、何首烏、黃耆、丁香、甘草、天麻、丹參、人參等，均應依「藥事法」規定由合格藥商於實體店面販售。

衛生局告訴中央社記者，雖然紅棗可藥食兩用，依法可以食品名義販售，但查獲的違規紅棗品項以「中藥材進口」，外包裝品名也標示中藥材販賣，因此依照「藥事法」規定被查獲違規。

衛生局呼籲，中藥材應以藥品管理，應至合法藥商購買，請切勿聽信謠言、隨意從來源不明的網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康，堅持「不信、不聽、不買、不吃、不推薦」5不原則，共同守護自身及家人健康安全。

衛生局 中藥 網路

延伸閱讀

日本列17個重點投資領域 推動日相高市早苗經濟政策

高雄工人從43樓墜落安全網不治 勞檢處下令出事區域停止作業

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

相關新聞

金門賢庵國小幼兒園動土 陳福海：打造孩子快樂成長的起點

金門賢庵國小今天上午舉行「新建幼兒園教學大樓工程」動土典禮，新大樓以營造「家」的景觀意象為設計理念，期望建構一座以孩子為...

人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，...

單一入口搞定陳情、申辦與查詢 屏東縣府整合平台正式上線

提升行政透明度，讓民眾快速在網站找到所需服務入口、屏東縣政府打造「陳情入口整合平台」今5日正式上線！民眾從官網單一入口頁...

苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂...

屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花...

高雄輕軌沿線樹木新裝置！AI傾斜儀預警 免樹倒擋列車

高雄市去年因山陀兒颱風造成大量路樹傾倒，尤其輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，影響交通安全，高市捷運局為此在於輕軌沿線大順路段1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。