惠心憶校權責型失智據點揭牌 守護澎湖長者記憶

澎湖惠民醫院在投入醫療與長照服務後，今天再加入失智症照護，讓更多失智者及其家屬獲得多元照顧，守護長者的記憶，以愛在據點裡共學共伴共樂。

惠民醫院「惠心憶校」權責型失智據點，今天由澎湖縣長陳光復、議會秘書林寶伶、澎湖榮服處長余熙明、社會處長周柏雅、衛生局長陳淑娟、羅東聖母醫院長馬漢光、惠民醫院院長胡彼得等人共同揭牌，成為離島首座失智症照護據點。

胡彼得表示，惠民醫院在澎湖深耕70餘年，澎湖邁入超高齡的社會，每5個人中就有1名長者，其中失智症是最重要照護課題。他秉持靈醫會「哪裡需要，我們往哪裡去」的精神，投入最具挑戰的失智症服務，打造一個「用心守護，以愛相會」失智友善的澎湖。

陳光復表示，澎湖65歲以上老人人口已逾2萬1000多人，推估失智人口約有1800多人，目前確診失智有1100多人。在衛生局的協調下，感謝澎湖榮服處提供早年的舊廳舍，作為失智症照護據點，讓失智長者獲得如家庭式的照護服務。

澎湖縣衛生局表示，澎湖2萬1000多名長者中，截至今年6月失智症患者推估人數約計1800多人，確診人數為1100多人，目前建置有1處失智共照中心及8處的失智據點。惠民醫院接手進階的權責型失智據點後，將醫療、長照與社區緊密連結，如同家庭式的照護服務，讓更多的失智者與其家屬，獲得更多元的照顧網絡。