快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

惠心憶校權責型失智據點揭牌 守護澎湖長者記憶

中央社／ 澎湖縣5日電
澎湖權責型失智社區服務據點「惠心憶校」，5日由澎湖縣長陳光復（右5）等人共同揭牌。中央社
澎湖權責型失智社區服務據點「惠心憶校」，5日由澎湖縣長陳光復（右5）等人共同揭牌。中央社

澎湖惠民醫院在投入醫療與長照服務後，今天再加入失智症照護，讓更多失智者及其家屬獲得多元照顧，守護長者的記憶，以愛在據點裡共學共伴共樂。

惠民醫院「惠心憶校」權責型失智據點，今天由澎湖縣長陳光復、議會秘書林寶伶、澎湖榮服處長余熙明、社會處長周柏雅、衛生局長陳淑娟、羅東聖母醫院長馬漢光、惠民醫院院長胡彼得等人共同揭牌，成為離島首座失智症照護據點。

胡彼得表示，惠民醫院在澎湖深耕70餘年，澎湖邁入超高齡的社會，每5個人中就有1名長者，其中失智症是最重要照護課題。他秉持靈醫會「哪裡需要，我們往哪裡去」的精神，投入最具挑戰的失智症服務，打造一個「用心守護，以愛相會」失智友善的澎湖。

陳光復表示，澎湖65歲以上老人人口已逾2萬1000多人，推估失智人口約有1800多人，目前確診失智有1100多人。在衛生局的協調下，感謝澎湖榮服處提供早年的舊廳舍，作為失智症照護據點，讓失智長者獲得如家庭式的照護服務。

澎湖縣衛生局表示，澎湖2萬1000多名長者中，截至今年6月失智症患者推估人數約計1800多人，確診人數為1100多人，目前建置有1處失智共照中心及8處的失智據點。惠民醫院接手進階的權責型失智據點後，將醫療、長照與社區緊密連結，如同家庭式的照護服務，讓更多的失智者與其家屬，獲得更多元的照顧網絡。

失智症 澎湖縣 衛生局

延伸閱讀

澎湖羽球隊再創佳績 縣長陳光復頒發獎金表揚

澎湖消防小隊長晉升授階 陳光復勉擔責任護安全

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

中正盃木球賽澎湖開打 17縣市逾500選手齊聚

相關新聞

苓雅運動園區驗收未完又追加5千萬…議員揪缺失 運發局：年底改善

斥資4億9千多萬改建的高雄市苓雅運動園區，今年4月已啟用，但園區建築物卻未驗收完畢，議員黃文益揪出多項缺失，包括地面龜裂...

屏東14個文創「好屏牌」參加亞洲設計盛會 7日起Pinkoi瘋設祭亮相

亞洲年度設計盛事「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」11月7到9日在台北圓山花...

高雄輕軌沿線樹木新裝置！AI傾斜儀預警 免樹倒擋列車

高雄市去年因山陀兒颱風造成大量路樹傾倒，尤其輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，影響交通安全，高市捷運局為此在於輕軌沿線大順路段1...

高雄市汙水接管數年增1.7萬戶 巡迴環境教育從小培養下水道知識

高雄市截至今年9月汙水下水道接管用戶數已較去年增加約1.7萬戶，水利局與教育局持續合作，在工程進行中的區域舉辦國小巡迴環...

屏東美和村簡易自來水大腸桿菌超標 7日停水居民跳腳…緊急喊卡

屏東縣環保局今年8月檢測內埔鄉美和村簡易自來水，發現大腸桿菌群超標，要求美和村簡易自來水管委會在11月7日前改善並開罰6...

連接果嶺自然公園！高雄澄清湖園區將建天橋 挨轟摧毀森林

高雄果嶺自然公園和澄清湖園區在市府接管開放後成熱門景點，市府將斥資6千萬元興建人行天橋，但民間團體認為工程將摧毀周邊山坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。