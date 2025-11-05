快訊

高雄輕軌沿線樹木新裝置！AI傾斜儀預警 免樹倒擋列車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市捷運局在輕軌沿線大順路段177棵大株雨豆樹和美術館路段23株小葉欖仁安裝「AI智慧即時監測樹木傾斜儀」。圖／高雄市捷運局提供
高市捷運局在輕軌沿線大順路段177棵大株雨豆樹和美術館路段23株小葉欖仁安裝「AI智慧即時監測樹木傾斜儀」。圖／高雄市捷運局提供

高雄市去年因山陀兒颱風造成大量路樹傾倒，尤其輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，影響交通安全，高市捷運局為此在於輕軌沿線大順路段177棵大株雨豆樹和美術館路段23株小葉欖仁安裝「AI智慧即時監測樹木傾斜儀」，儀器能偵測傾斜角度超過警戒值（2.5度）時向行控中心發出通知，由高捷公司即時現場排除問題。

捷運工程局表示，為利輕軌營運單位能即時掌握輕軌行車狀況及提升行車安全，輕軌行控中心建置AI智慧路樹監測系統，配合國震中心依據力學原理研發的傾斜儀，可即時收集路樹傾斜角度數據，以每小時回傳一次為基準；傾斜儀以太陽能板自動充電，每充滿一次電量讓傾斜儀運作時間長達一年以上，毋需外接供電設備。

捷運局表示，當傾斜儀傾斜角度超過警戒值（2.5度），系統將主動發送預警，通知行控中心值班群組，並自動發送簡訊、LINE與EMail通知相關人員。依據高捷公司制定SOP作業程序，由行控中心值班人員透過無線電派遣台通知全線列車司機員，行經傾斜樹木區域降速警戒，避免發生碰撞危害，並同時派員到現場了解，排除問題。

捷運局表示，藉由AI智慧路樹監測系統即時告警功能，不僅能大幅縮短災害應變時間，也能減少人力巡查需求，有效提升輕軌沿線及周邊道路交通安全。未來將繼續朝向AI智慧交通、綠色運輸及永續發展的方向邁進，運用物聯網、雲端技術及人工智慧等科技，讓高雄市的公共運輸系統永續發展目標做出更多貢獻。

高市捷運局在輕軌沿線大順路段177棵大株雨豆樹和美術館路段23株小葉欖仁安裝「AI智慧即時監測樹木傾斜儀」。圖／高雄市捷運局提供
高市捷運局在輕軌沿線大順路段177棵大株雨豆樹和美術館路段23株小葉欖仁安裝「AI智慧即時監測樹木傾斜儀」。圖／高雄市捷運局提供

