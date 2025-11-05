聽新聞
高雄市汙水接管數年增1.7萬戶 巡迴環境教育從小培養下水道知識
高雄市截至今年9月汙水下水道接管用戶數已較去年增加約1.7萬戶，水利局與教育局持續合作，在工程進行中的區域舉辦國小巡迴環境教育課程，期望藉由從小培養正確水資源利用觀念，讓孩子能夠了解汙水下水道對城市發展和健康生活的重要性。
高雄市水利局表示，目前高雄市正在推展汙水下水道工程的區域有三民、鳳山、小港、楠梓、仁武等5個行政區，為了讓環境教育推廣出去，水利局今年連續第5年與教育局合作，在工程推展中的行政區，共8所國小巡迴辦理環境教育課程。
水利局是自2020年起與教育局合作，將汙水下水道知識融入國小環境教育課程，期盼從小建立正確的水資源利用觀念，讓孩子們了解政府推動幸福城市的努力與用心。
水利局指出，汙水下水道的建設目的在於妥善收集與處理生活汙水，降低海洋與河川汙染，改善都市生活環境品質，同時在全球氣候變遷與缺水危機加劇的情況下，汙水經過處理後成為可再利用的再生水，已是穩定供水的重要來源之一。
水利局將持續透過多元宣導與教育活動，深化民眾對汙水處理的認識與支持，讓高雄在推動汙水下水道建設的路上更加順利，也共同為打造更潔淨、永續的城市環境努力。
FB留言