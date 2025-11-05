屏東美和村簡易自來水大腸桿菌超標 7日停水居民跳腳…緊急喊卡

屏東縣環保局今年8月檢測內埔鄉美和村簡易自來水，發現大腸桿菌群超標，要求美和村簡易自來水管委會在11月7日前改善並開罰6萬。管委會原訂本月7日起停水，引發居民跳腳，經內埔鄉公所介入會商後，管委會決定持續供水，並啟動改善計畫。

屏東縣議員李世淦本周議會質詢時關切美和村簡易自來水，因檢測大腸桿菌群超標，管委會11月7日停水，美和村有2000多戶居民，問水利處要如何因應？水利處長江國豐說，美和村簡易自來水委員會不是台水的供水系統，簡易自來水由簡易自來水委員會管理，管委會要注意水質，供水跟民眾收水費，要符合規定。

環保局今年8月定期檢測時，美和村簡易自來水驗出大腸桿菌群超標，環保局要求管委會在11月7日前改善並開罰6萬元。管委會宣布11月7日後暫停供水，引發居民跳腳。據了解，管委會使出停水大絕招，是要讓鄉公所出面處理。驗出大腸桿菌超標，主要是過濾淨水設備故障。

江國豐說，環保局裁處書沒有要求管委會停水，管委會做出停水要慎重考慮，他們接到陳情，相關水質改善措施，多次請鄉公所要改善修復，鄉公所還沒完成，上周五有行文鄉公所要盡快與管委會溝通，要在11月7日前改善，以用水民眾權益為第一優先，管委會也有相當責任，不能不顧民眾權益。

內埔鄉公所4日發新聞稿指出，鄉長鍾慶鎮3日晚間，因應輿論與縣長關切召集公所建設課人員，連夜到美和村與美和簡易自來水管理委員會主委及相關人員會商，研擬緊急改善措施與後續供水安全對策。

鄉公所指出，經充分討論協商，管委會決議持續供水、不暫停，以避免影響村民生活用水。同時立即啟動自來水系統主要設備清洗與維護作業，確保水質盡速改善。

針對過濾與消毒設備因長期使用處理量能不足、部分無法運轉，鄉公所協助並輔導管委會設備盤點，加速推動改善計畫；若有經費需求，公所亦將協助研擬計畫，提報屏縣府轉呈上級單位爭取設備維修與更新補助。

美和村自來水管理委員會同時呼籲用水鄉親，鑒於前期水質檢驗結果不合格，請民眾切勿直接飲用自來水，務必將水充分煮沸後再飲用，確保飲水安全。

鄉長鍾慶鎮說，美和地區供水系統因設施老舊或損壞，雖有管委會持續努力維運，仍難完全符合民眾用水需求與現行法規標準。雖已啟動緊急應變措施，並獲屏縣府承諾協助爭取設備改善。鄉公所也將向台灣自來水公司反映，爭取加速鄉內自來水管網布設，確保用水權益。